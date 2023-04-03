Радулов несколько раз ударил капитана «Авангарда» по лицу, после чего сразу же извинился

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов несколько раз ударил капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова по лицу в концовке второго матча финальной серии Восточной конференции (2:3, 1-1).

Казанцы, проигрывая 1:3, проводили атаку на последней минуте третьего периода. Радулов оказался на острие и бросил, однако омичи отбились. После этого нападающий «Ак Барса» повздорил с капитаном «Авангарда», несколько раз ударив того по лицу. После этого Радулов сразу же извинился перед Шарипзяновым и доброжелательно потрепал за шлем.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Счёт в серии — 1-1.