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«Авангард» едва не упустил преимущество в три гола, но сравнял счёт в серии с «Ак Барсом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

На 17-й минуте Виктор Сведберг вывел омичей вперёд, мощно бросив по воротам. На 29-й минуте Рид Буше, реализовав большинство с передачи Владимира Ткачёва, удвоил преимущество омичей. На 39-й минуте Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 47-й минуте Артём Лукоянов отыграл один гол. Под занавес встречи Дмитрий Юдин сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, омичи сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 апреля. Команды сыграют в Омске.