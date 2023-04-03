Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» — «Авангард» 2:3, второй матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, 3 апреля

«Авангард» едва не упустил преимущество в три гола, но сравнял счёт в серии с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Сведберг – 16:16 (5x5)   0:2 Буше (Ткачёв) – 28:04 (5x4)   0:3 Бродхёрст (Толчинский, Шарипзянов) – 38:57 (4x4)   1:3 Лукоянов (Лямкин, Галимов) – 46:44 (5x5)   2:3 Юдин (Сафонов) – 59:57 (5x5)

На 17-й минуте Виктор Сведберг вывел омичей вперёд, мощно бросив по воротам. На 29-й минуте Рид Буше, реализовав большинство с передачи Владимира Ткачёва, удвоил преимущество омичей. На 39-й минуте Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 47-й минуте Артём Лукоянов отыграл один гол. Под занавес встречи Дмитрий Юдин сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, омичи сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 апреля. Команды сыграют в Омске.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Авангарда» Сведберг мощным броском вывел команду вперёд в матче с «Ак Барсом»
Материалы по теме
«Ак Барс» поменял Билялова на Мифтахова на третий период матча с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023