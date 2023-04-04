Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эвасон: мы провели адский матч с «Вегасом», хороший, если не считать тупой серии буллитов

Эвасон: мы провели адский матч с «Вегасом», хороший, если не считать тупой серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». «Дикари» уступили лишь в серии буллитов — 3:4.

«Мы провели адский матч. Послушайте, это наши первые шаги, верно? Мы очень довольны своей игрой — в отличие от предыдущей встречи (проигрыш 1:4 в Вегасе). При выступлении «пять на пять» мы были так же хороши, как и раньше, но мы ошиблись в концовке при «пять на шесть».

Нам понравилось, как мы оправились от прошлого матча и показали по-настоящему сильный хоккей. Это была довольно хорошая встреча, если не считать тупой серии буллитов», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Материалы по теме
Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди побил клубный рекорд Кирилла Капризова
Материалы по теме
Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал ход восстановления Кирилла Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023