Эвасон: мы провели адский матч с «Вегасом», хороший, если не считать тупой серии буллитов

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». «Дикари» уступили лишь в серии буллитов — 3:4.
«Мы провели адский матч. Послушайте, это наши первые шаги, верно? Мы очень довольны своей игрой — в отличие от предыдущей встречи (проигрыш 1:4 в Вегасе). При выступлении «пять на пять» мы были так же хороши, как и раньше, но мы ошиблись в концовке при «пять на шесть».
Нам понравилось, как мы оправились от прошлого матча и показали по-настоящему сильный хоккей. Это была довольно хорошая встреча, если не считать тупой серии буллитов», — приводит слова Эвасона The Athletic.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.
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