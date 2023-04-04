Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди побил клубный рекорд Кирилла Капризова

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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между с «Вегас Голден Найтс» (3:4 Б).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», форвард установил новый клубный рекорд. Болди забросил 13 шайб в 12 последних матчах команды. Таким образом, нападающий побил достижение «Миннесоты» по количеству голов, забитых в 12 последних встречах команды. Ранее рекорд держали Мариан Габорик (2005/2006, 2007/2008), Эрик Стаал (2017/2018) и Кирилл Капризов (2021/2022). Каждый забил по 12 голов.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

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