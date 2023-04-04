Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Неделями донимал нас, чтобы вернуться на лёд». Тренер «Миннесоты» пошутил о Капризове

«Неделями донимал нас, чтобы вернуться на лёд». Тренер «Миннесоты» пошутил о Капризове
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мыслями о ходе восстановления 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова после травмы. Кроме того, наставник «дикарей» пошутил о том, как форвард хочет вернуться на лёд.

«Капризов неделями донимал тренерский штаб, чтобы мы позволили ему вернуться на лёд. Но после одной одиночной тренировки на выходных — всего лишь его завитушек — от того, как Капризов будет себя чувствовать после катания в понедельник, зависит, присоединится ли он к тренировкам в среду.

Ещё есть шанс, что Капризов сыграет матч до конца регулярного чемпионата, но всё в порядке, если первую встречу после возвращения он проведёт в плей-офф. Я надеюсь, что он будет готов играть как можно раньше. Я знаю, что он надеется, что будет готов вернуться пораньше. Очевидно, мы хотим, чтобы он вернулся в наш состав. Но мы собираемся поступать правильно, и наши врачи, и тренеры, и он тоже будут поступать правильно», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Материалы по теме
Журналист — о тренировке Капризова: травмированный или нет, он очень одарённый хоккеист
Материалы по теме
«Это бесспорный абсурд». Как игроки «Миннесоты» восхищаются Капризовым
«Это бесспорный абсурд». Как игроки «Миннесоты» восхищаются Капризовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023