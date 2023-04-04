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«Сокол» уверенно обыграл «Рубин» в гостях и находится в шаге от выхода в финал ВХЛ

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Рубин» принимал красноярский «Сокол». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) одержали гости. Счёт в серии – 3-1 в пользу красноярцев.

Спустя минуту после начала матча счёт открыл Кирилл Слепец с передач Артура Гиздатуллина и Максима Цыбина.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Алексей Князев с передач Богдана Потехина и Константина Майорова.

На второй минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Слепец. На 13-й минуте третьего периода Максим Минеев довёл счёт до крупного. Единственную шайбу хозяев в матче забросил Макар Насретдинов.

Следующий матч в серии пройдёт в Красноярске 7 апреля и начнётся в 15:00 мск.