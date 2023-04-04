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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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СКА — ЦСКА 2:1, второй матч финала Западной конференции плей-офф КХЛ, 4 апреля

СКА во втором матче с ЦСКА одержал волевую победу и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина
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В Санкт-Петербурге завершился второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 1-1.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Светлаков с передач Антона Слепышева и Даррена Дица.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Валентин Зыков с передач Игоря Ожиганова и Дамира Жафярова.

На девятой минуте третьей двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Слепышев, Диц) – 16:17 (5x3)   1:1 Зыков (Ожиганов, Жафяров) – 34:31 (5x4)   2:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 48:39 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

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