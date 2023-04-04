СКА во втором матче с ЦСКА одержал волевую победу и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге завершился второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 1-1.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Светлаков с передач Антона Слепышева и Даррена Дица.
На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Валентин Зыков с передач Игоря Ожиганова и Дамира Жафярова.
На девятой минуте третьей двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
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