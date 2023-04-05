Дублть Зака Астон-Риза помог «Торонто» обыграть «Коламбус»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте — отличился Зак Астон-Риз, выведя «Торонто» вперёд. На 13-й минуте игрового времени усилиями Джека Рословича «Коламбус» сравнял счёт.
На 27-й минуте встречи Александр Керфут вновь вывел «Торонто» вперёд, а на 49-й минуте Астон-Риз оформил дубль, удвоив преимущество «Торонто» в счёте. На 53-й минуте Эрик Робинсон сократил отставание в счёте, однако на большее хоккеистов «Коламбуса» не хватило. точку в матче броском в пустые ворота поставил Остон Мэттьюс.
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