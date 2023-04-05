Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дублть Зака Астон-Риза помог «Торонто» обыграть «Коламбус»

Дублть Зака Астон-Риза помог «Торонто» обыграть «Коламбус»
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте — отличился Зак Астон-Риз, выведя «Торонто» вперёд. На 13-й минуте игрового времени усилиями Джека Рословича «Коламбус» сравнял счёт.

На 27-й минуте встречи Александр Керфут вновь вывел «Торонто» вперёд, а на 49-й минуте Астон-Риз оформил дубль, удвоив преимущество «Торонто» в счёте. На 53-й минуте Эрик Робинсон сократил отставание в счёте, однако на большее хоккеистов «Коламбуса» не хватило. точку в матче броском в пустые ворота поставил Остон Мэттьюс.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Астон-Риз (Холл, Лафферти) – 05:10 (5x5)   1:1 Рослович (Джонсон, Фуди) – 12:22 (5x5)   2:1 Керфут (Абруццезе, Кемпф) – 27:25 (5x5)   3:1 Астон-Риз (Маккейб, Лафферти) – 48:10 (5x5)   3:2 Робинсон – 52:03 (5x5)   4:2 Мэттьюс – 58:57 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023