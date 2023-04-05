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«Вашингтон» с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

«Вашингтон» с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года
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«Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги сегодняшней ночью.

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее дома «Баффало Сэйбрз», а значит, «столичные» пропустят розыгрыш Кубка Стэнли. «Флорида» одолела своих соперников со счётом 2:1. Голы забивали Дилан Козенс, Аарон Экблад и Мэттью Ткачук.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» после 77 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «столичным» не хватает десять очков. У «Вашингтона» осталось пять матчей: три дома и два на выезде.

Ранее стало известно, что ближайший матч «Кэпиталз» с «Монреаль Канадиенс» (в ночь на 7 апреля в 2:00 мск) пропустят защитник Тревор ван Римсдайк и форвард Ти Джей Оши.

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