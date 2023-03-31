Овечкин перестал бороться. Спокойно смотрел, как «Вашингтону» забивают один гол за другим

После поражения от «Тампы» шансы «столичных» на плей-офф практически свелись к нулю.

К очной встрече «Тампа» и «Вашингтон» подошли с совершенно разными настроениями. Пока участник последних трёх финалов Кубка Стэнли набирает форму к плей-офф и в последних играх солидно играет в обороне, столичная команда продолжает идти ко дну.

Сегодня «Вашингтон» сгубил очередной провал в концовке матча. До третьего периода они всё ещё были в игре и одном броске от того, чтобы сравнять счёт, но провалы в обороне не способствуют победам. Особенно, когда ты сам ничего не забиваешь.

Первый период полностью остался за «Тампой» — Алекс Киллорн открыл счёт, подправив наброс Михаила Сергачёва в большинстве. Российский защитник – лучший ассистент «молний» в марте месяце (16 передач) и второй в этом сезоне после Никиты Кучерова. Ещё одна передача, и он впервые в карьере возьмёт планку в 50 ассистов!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За три секунды до перерыва Пьер-Эдуард Белльмар чисто выиграл вбрасывание в чужой зоне на Стивена Стэмкоса, который мгновенно пробил Дарси Кемпера в дальнюю девятку. Эта шайба вполне могла бы сразу переломать хребет сопротивлению «столичных», но те ещё побарахтались, обозначив сопротивление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Крэйг Смит забил совершенно непонятный гол из-за ворот Андрею Василевскому, дав «столичным» глоток надежды. Но вратарь «Тампы», несмотря на этот небольшой конфуз, сегодня сыграл блестяще, остановив 30 из 31 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Александр Овечкин с первых рядов смотрел, как «Вашингтону» забивают одну за другой. Особенно показательным вышел третий гол «молний». Энтони Сирелли отобрал шайбу на своей синей линии и вместе с Патриком Маруном убежал в контратаку. Овечкин в это время поехал на смену (но не доехал, и всё равно получил «минус»).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Марун оформил дубль, когда Овечкин спокойно наблюдал, как «Тампа» несётся в очередную стремительную атаку, и вообще не спешил в оборону. В самой концовке «столичные» заработали большинство и сняли вратаря, но Эрик Чернак увёл шайбу из-под носа Ови и забил в пустые ворота из средней зоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот сезон для «Вашингтона» — практически всё. Шансы на плей-офф остаются лишь теоретические. Отставание от восьмёрки достигло шести баллов, а в регулярке осталось сыграть всего шесть матчей. Не надо быть математиком, чтобы понять, что «кэпс» проигрывать больше вообще нельзя, плюс надо надеяться на осечки конкурентов (а сегодня, к тому же, побед добились «Питтсбург», «Флорида» и «Оттава»). Поможет только чудо, но команда в своём нынешнем состоянии на него неспособна. Концовку регулярки они лишь продолжают закапывать себя всё глубже и глубже.

Это был сложный и мучительный сезон. «Вашингтон» надолго терял Никласа Бекстрёма и Джона Карлсона, что серьёзно сказалось на силе команды, потом устраивал распродажу перед дедлайном, уже тогда фактически поставив крест на своих перспективах. Сегодня ещё и Ти Джей Оши получил травму и закончил игру в первом периоде.

Помимо этого, Ови настиг страшный удар – смерть отца. И хотя капитан «столичных» по-прежнему улыбается на тренировках и заводит товарищей перед играми, никто не знает, что у него творится в душе и насколько тяжело ему даётся это нелёгкое испытание.