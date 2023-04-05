Маккиннон — седьмой игрок в этом сезоне НХЛ со 100+ очками в регулярном чемпионате

На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» уступили «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

Центральный нападающий «лавин» Натан Маккиннон набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.

Таким образом, Маккиннон довёл число своих очков в текущем регулярном чемпионате до 100 (36+64). Канадец стал седьмым хоккеистом в этой регулярке, которому удалось достигнуть данной отметки. Ранее её преодолели капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (147), его одноклубник Леон Драйзайтль (123), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (106), форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (103), нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук (103) и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (101).