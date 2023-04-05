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Макдэвид вошёл в двадцатку лучших в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Макдэвид вошёл в двадцатку лучших в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне
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На «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Центральный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в третьем периоде.

Таким образом, звёздный хоккеист довёл число своих очков в этом сезоне до 147. На счету канадца в текущей регулярке 62 гола и 85 передач.

Этот результат позволил Макдэвиду выйти на 20-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне, сравнявшись с легендой «Айлендерс» Майком Босси, который добился аналогичного результата в сезоне-1981/1982.

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. Он занимает первые четыре места по очкам за один сезон: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.

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