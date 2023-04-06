Костин — о 100-й игре в НХЛ: теперь у меня будет своё место в автобусе
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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин прокомментировал два очка (1+1) в своей 100-й игре в НХЛ, в которой его команда на выезде обыграла «Анахайм» (3:1).
«У меня уже было раньше несколько игр с двумя очками, но это большой момент, моя 100-я игра. Я счастлив разделить этот момент с моей командой, с моими друзьями.
Что думаю о том, что у меня уже 100 игр в НХЛ? Я уже больше не новичок (смеётся). У меня теперь будет своё место сзади в автобусе», — сказал Костин в интервью пресс-службе клуба.
Всего в этом сезоне на счету Костина 54 матча, в которых он набрал 21 (11+10) очко.
Эта победа стала шестой подряд для канадской команды. «Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей.
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