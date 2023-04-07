«Баффало» в серии буллитов обыграл «Детройт»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей льда в серии послематчевых буллитов. В основное время матча был зафиксирован счёт 6:6.

На 5-й минуте игры Тейдж Томпсон вывел гостей вперёд с передач Дилана Козенса и Оуэна Пауэра. «Детройт» смог отыграться и выйти вперёд в первом периоде, однако «Баффало» забросил ещё две шайбы и завершил двадцатиминутку в свою пользу.

Во втором периоде «Детройту» удалось отыграться и сравнять счёт в игре — 4:4.

В третьем отрезке игры команды не смогли выявить победителя и перевели игру в овертайм со счётом 6:6.

Овертайм оказался безголевым, и исход решился в серии послематчевых буллитов. Алекс Так своей попыткой принёс победу «Баффало» в этом матче.