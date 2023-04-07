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«Баффало» в серии буллитов обыграл «Детройт»

«Баффало» в серии буллитов обыграл «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей льда в серии послематчевых буллитов. В основное время матча был зафиксирован счёт 6:6.

На 5-й минуте игры Тейдж Томпсон вывел гостей вперёд с передач Дилана Козенса и Оуэна Пауэра. «Детройт» смог отыграться и выйти вперёд в первом периоде, однако «Баффало» забросил ещё две шайбы и завершил двадцатиминутку в свою пользу.

Во втором периоде «Детройту» удалось отыграться и сравнять счёт в игре — 4:4.

В третьем отрезке игры команды не смогли выявить победителя и перевели игру в овертайм со счётом 6:6.

Овертайм оказался безголевым, и исход решился в серии послематчевых буллитов. Алекс Так своей попыткой принёс победу «Баффало» в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 7
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Козенс, Пауэр) – 04:35 (5x5)   1:1 Чарник (Берггрен, Уолман) – 10:38 (5x5)   2:1 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 15:05 (5x4)   2:2 Йокихарью (Так, Миттельштадт) – 17:10 (5x5)   2:3 Козенс (Кребс, Пауэр) – 19:08 (5x4)   2:4 Гиргенсонс (Окпосо, Пауэр) – 21:33 (5x5)   3:4 Чиассон (Ларкин, Рэймонд) – 36:04 (5x4)   4:4 Эдвинссон – 36:52 (5x5)   4:5 Гринвей (Миттельштадт, Йокихарью) – 43:20 (5x5)   4:6 Козенс (Томпсон, Далин) – 44:32 (5x5)   5:6 Берггрен (Лафф) – 48:02 (5x5)   6:6 Перрон (Зайдер, Рэймонд) – 59:00 (6x5)   6:7 Так – 65:00
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