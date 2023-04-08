Розен: слежу за тем, сможет ли Макдэвид повторить рекорд Овечкина 15-летней давности

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал одну из главных интриг в оставшейся части регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.
«Слежу за тем, сможет ли Макдэвид, центрфорвард «Эдмонтона», забросить 65 шайб в сезоне, что станет наибольшим количеством с тех пор, как форвард «Вашингтона» Алекс Овечкин забил 65 голов в сезоне-2007/2008. У него 62 перед тремя оставшимися матчами», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
Напомним, этот сезон стал первым с 2014 года для «Вашингтона» Александра Овечкина, в котором клуб не попал в плей-офф. «Кэпиталз» являются худшей командой лиги по набранным очкам в 2023 году.
Коннор Макдэвид возглавляет рейтинг лучших бомбардиров регулярного чемпионата сезона-2022/2023, набрав в 79 сыгранных матчах 148 (62+86) очков.
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