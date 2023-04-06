Клуб Овечкина не попал в плей-офф, но хочет новый кубок. Оригинальный план «Вашингтона»

Плей-офф НХЛ ещё не стартовал, но самый популярный американский клуб в среде российских болельщиков уже успел разочаровать. Впервые за девять лет «Вашингтон» Александра Овечкина не попал в топ-16 и досрочно уйдёт в отпуск. Чтобы понять, как много воды утекло с тех пор, достаточно открыть биографию Евгения Кузнецова: весной 2014 года озорной россиянин только прилетел осваиваться в новой лиге и в новой команде.

Впрочем, назвать провал «Кэпиталз» сенсацией не сможет даже их самый преданный фанат. Сразу после чемпионства «Вашингтон» серьёзно сбавил и не выиграл ни одной серии за четыре года. Глубинные проблемы «столичных» прорвались наружу прошлым летом. В офисе клуба приняли несколько крайне сомнительных решений: например, нестабильному вратарю Илье Самсонову предпочли более возрастного и менее талантливого Дарси Кемпера; а в первом раунде драфта выбрали Ивана Мирошниченко. Одарённый форвард прославился своей героической победой над раком, но не смог с ходу закрепиться в КХЛ и не выглядит звездой первого уровня даже в плей-офф МХЛ. При этом и в следующем сезоне Мирошниченко не поможет «Вашингтону» — по действующего контракту он останется в системе «Авангарда».

В конце февраля, когда шансы «Кэпиталз» на попадание в плей-офф трансформировались из реальных в гипотетические, менеджеры клуба отправились за прилавок и перешли к распродаже активов. В частности, «Вашингтон» выдал «Бостону» одного из ключевых защитников команды Дмитрия Орлова и колючего ролевика Гарнета Хэтэуэя.

Возможности выбирать свою судьбу у «столичных» не было: потолок зарплат спускал «Кэпиталз» с небес на землю, а Орлов в межсезонье наверняка потребовал бы более высоких финансовых гарантий и, не получив их, ушёл бы за здорово живёшь.

Проблема в том, что прямо сейчас в «Кэпиталз» нет адекватной альтернативы Орлову. Более того, контракты на следующий сезон подписаны только с четырьмя игроками обороны. В статусе ограниченно свободных агентов сезон завершат Александр Алексеев и Мартин Фегервары. 23-летний словак уже стал одним из лидеров защиты, в последнее время играя больше 20 минут. Но он, как и Алексеев, был в «Вашингтоне» и при Орлове — как эти парни могут его заменить?

Недокомплект в защите стал следствием масштабного укрепления атакующей линии. В течение регулярного чемпионата «Кэпс» подписали двух 26-летних нападающих — Дилана Строума, который на отдельных отрезках турнира плодотворно взаимодействовал с Овечкиным, и Сонни Милано.

Вместе с тем «Вашингтон» избавился от очевидно застопорившихся элементов системы — Ларса Эллера, Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона. Сделки позволили расчистить платёжку и запастись пиками. На трёх следующих драфтах «столичные» смогут выбрать 11 хоккеистов в диапазоне от первого до третьего раунда.

Правда, нет признаков того, что «Вашингтон» использует все пики — скорее от клуба стоит ожидать обменов. Промежуточное состояние «Кэпиталз» не исчерпывается ярлыком «перестройка». Сохраняя возрастное ядро из Бекстрёма, Кузнецова, Оши, Карлсона, Овечкина, клуб по-прежнему рассчитывает вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли.

Евгений Кузнецов Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/ТАСС

Для этого «столичные» пытаются видоизмениться прямо в воздухе. Контракты Строума и Милано, переход 23-летнего защитника Расмуса Сандина очевидным образом нацелены на то, чтобы освежить то самое ядро. Вероятно, в аналогичном направлении «Вашингтон» пойдёт и дальше.

Насколько успешно идеи менеджеров реализуются в реальности — непраздный вопрос. Расклады предыдущих сезонов показывают, что чашку забирает команда, которая отстраивается долго и основательно. Кроме того, манёвр «Кэпиталз» всё равно очень ограничен. Помимо совсем не оправдывающего вложений Бекстрёма, в пассиве «Вашингтона» хранится и, например, почти шестимиллионный договор с Энтони Мантой. Третий человек команды по зарплате — Евгений Кузнецов — слишком зависим от настроения. Едва ли в полной мере свой контракт отрабатывает и Том Уилсон.

В теории «Кэпиталз» могли бы аккумулировать резервы и подтянуть кого-то из вертикали. Но работа на драфтах не была сильной стороной нынешних управленцев. Та молодёжь, с которой «Вашингтон» подписывается сейчас, зашла в лигу через другие клубы.

Из апреля 2023-го разглядеть кубок в руках игроков «Кэпиталз» очень сложно. В то же время грамотная работа на рынке наступающим летом может если не существенно, то заметно увеличить конкурентоспособность команды. А там, быть может, оживут и «старички» с дорогими контрактами.