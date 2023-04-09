Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за один сезон

В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.
Канадский капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Благодаря этому нападающий довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 150 баллов. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.
Ранее такого достижения добивались Уэйн Гретцки (девять раз: с 1980 по 1987 год, плюс сезоны-1988/1989 и 1990/1991), Фил Эспозито (сезон-1970/1971), Марио Лемье (четырежды: сезоны-1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1995/1996), Берни Николлс (сезон-1988/1989) и Стив Айзерман (сезон-1988/1989).
Теперь на счету Макдэвида 63 гола и 87 результативных передач.
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