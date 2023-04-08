Макдэвид набрал 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Канадский капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Благодаря этому нападающий довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 150 баллов. Теперь на его счету 63 гола и 87 результативных передач. Макдэвид проводит 80-й матч в текущем регулярном чемпионате.

Отметим, что теперь Макдэвид опережает ближайшего соперника в гонке бомбардиров на 27 очков. Немецкий нападающий Леон Драйзайтль набрал 123 (51+72) балла.