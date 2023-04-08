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Макдэвид набрал 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Макдэвид набрал 150 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 05:46 (5x5)   1:1 Гертл (Петерсон) – 07:03 (5x5)   1:2 Макдэвид (Фёгеле) – 18:16 (5x5)   1:3 Хайман (Экхольм, Бушар) – 30:05 (5x5)   1:4 Райан (Ньюджент-Хопкинс) – 39:53 (4x5)   1:5 Броберг (Драйзайтль, Райан) – 49:48 (5x5)

Канадский капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Благодаря этому нападающий довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 150 баллов. Теперь на его счету 63 гола и 87 результативных передач. Макдэвид проводит 80-й матч в текущем регулярном чемпионате.

Отметим, что теперь Макдэвид опережает ближайшего соперника в гонке бомбардиров на 27 очков. Немецкий нападающий Леон Драйзайтль набрал 123 (51+72) балла.

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