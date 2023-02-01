Уже с 10 лет Коннор понимал, что его ждёт большое будущее. И с этого же возраста начал оправдывать ожидания.

«Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники

В этом сезоне The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию — Уэйн Гретцки). На 16-м месте рейтинга расположился лучший хоккеист нового поколения, четырёхкратный обладатель «Арт Росс Трофи» и двукратный обладатель «Харт Трофи» Коннор Макдэвид.

«Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Он выиграл пять титулов ОХЛ, Мемориальный кубок и два золота среди юниоров. Его команды вырастили более 100 игроков для НХЛ. Он курировал таких легенд, как Андрейчук, Сакик, Сундин и Форсберг, обменял парня по имени Линдрос и прошёл на драфте мимо кого-то по имени Гретцки.

И всё же, когда 83-летний мужчина говорит, что никогда не видел никого подобного Коннору Макдэвиду, он хочет, чтобы все знали, насколько он серьёзен.

Он не оправдывает это четырьмя «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество очков в сезоне или двумя титулами MVP сезона в НХЛ, которые Макдэвид выиграл до того, как ему исполнилось 26 лет.

Он объясняет это десятилетними историями из первых уст об игроке с исключительным статусом, которого он задрафтовал в клуб ОХЛ «Эри Оттерз», и о человеке, которого он с тех пор привык называть внуком.

Первая из этих историй начинается на маленьком хоккейном катке в Торонто, где 14-летний подросток играл год в GTHL (второстепенная хоккейная лига Торонто) за команду «Торонто Мальбороз» перед этим драфтом.

«Я не задрафтовал Макдэвида, это сделал мой пёс Ньюман. Вот насколько всё было очевидно. Коннор пришёл на каток. А в его вторую смену на льду Ньюман посмотрел на меня, потянул за цепь и сказал: «Мы увидели достаточно, пошли отсюда», — смеётся Бассин.

Каждая из его историй раскрывает редкую часть реальности Макдэвида. То, что мы видели до сих пор — суперзвезда, которая рождается раз за век, и величайший хоккеист в этом или любом другом рейтинге — и всё, что должно было случиться и ещё случится, всегда было для него неизбежным в будущем. Да ещё и в таком ракурсе, который редок в любом виде спорта.

Макдэвид не приехал, когда выиграл свой первый «Харт Трофи» во втором сезоне в НХЛ в свои 19 лет или когда он выиграл второй, набрав 105 очков всего в 56 матчах, оторвавшись от преследователей на целый круг — 21 очко — к 23 годам.

Из-за этих вещей он занимает такое высокое место в списке 100 величайших игроков в современной истории НХЛ по версии The Athletic — 16-е. Благодаря четырём титулам лучшего бомбардира сезона, двум титулам MVP и трём «Тед Линдсей Эворд», которые он выиграл до своего 26-летия. Из-за большего количества тех наград, что, несомненно, ещё попадутся на его пути. Потому что у него на 100 очков больше, чем у ближайшего преследователя — его товарища по команде — с тех пор, как он дебютировал в лиге. Потому что пик его карьеры, пик, который ещё даже не завершился, уже входит — с поправкой на эпоху — в топ-10 среди тех, кто имеет право быть в этом списке, наряду с такими великими людьми всех времён, как Яромир Ягр и Алекс Овечкин.

Коннор Макдэвид Фото: Claus Andersen/Getty Images

Потому что он самый талантливый игрок самого талантливого хоккейного поколения.

Если вы спросите тех, кто был рядом во время того заключительного хоккейного сезона в низшей лиге с «Мальбороз», когда такие люди, как Бассин или его товарищи по команде, смотрели на него и восхищались, то они расскажут, что Коннор начал зажигать, прежде чем попал в юниорскую лигу, не говоря уже об НХЛ.

Вот их истории в доказательство.

Роланд Маккаун, товарищ по команде в низшей лиге

Когда вскоре после тренировки с «Милуоки Адмиралз» Роланда Маккауна спросили, удивлён ли он тем, что Макдэвид уже занимает 16-е место в этом списке, его смех не выглядел как насмешка.

«Я бы поставил его выше, — говорит он. — Думаю, всегда есть вещи, связанные с наследием, для которых он всё ещё молод и которых должен достичь, однако я большой поклонник игры, видел, на что он способен. Такое встречается довольно редко. Но 16-е место? Меня это не удивляет, нет».

Его это не удивляет, потому что он сидел в первом ряду, наблюдая, как Макдэвид идёт по этому неизбежному пути.

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Маккаун и Макдэвид попали в «Мальбороз» одновременно. До того, как объединить усилия, они играли друг против друга только весной, потому что его команда, «Харон Перт», играла в другом цикле, чем «Йорк Симкой Экспресс» Макдэвида.

Проиграв Макдэвиду в первом из очень многих воскресных весенних финалов, он открыл для себя другой уровень ощущений в низшей лиге.

Макдэвид тогда ещё даже не показал всё, на что способен. Хотя он явно был лучшим игроком в любом матче, Маккаун говорит, что неизбежность расцвета Макдэвида была закреплена ещё с Рождества в том самом коротком сезоне, когда «он просто выигрывал матчи в одиночку».

В особенности три момента.

Первый был на классическом празднике «Мальбороз», когда каток был настолько заполнен на матче с «Садбери», что многие болельщики не могли пройти в двери.

«Все знали, что происходит не только с GTHL, но и с Онтарио из-за Макдэвида. Знали, насколько крутым он может быть, — сказал Маккаун. — Это настолько круто именно потому, что так трудно соответствовать уровню созданного хайпа. В детстве это тоже был классный опыт, потому что Коннор также помог многим из нас развиваться во время важных матчей, потому что он был в нашей команде».

Второй был в финале GTHL с «Миссиссогой Ребелз».

«Он выбрался из-за угла на этом защитнике, Беннетте Моррисоне… И я до сих пор помню, как будто ничего и сделать нельзя было. Но он просто развернулся, бросил с неудобной и забил, и это облегчило нам задачу. Это было просто безумие… Остаётся пять минут, а он просто выходит и забивает необходимый гол. Это был такой момент, когда ты только произносишь: «Вау».

Третий был в следующем сезоне, когда они воссоединились в Сочи в составе сборной Канады до 18 лет с товарищем по «Марлиз» Сэмом Беннеттом. Беннетт и Маккаун были несовершеннолетними в этой команде. Макдэвид был ещё моложе, но по-прежнему лидировал на турнире по набранным очкам — а Канада завоевала золото — с 14 очками в семи матчах.

«Его развитие за эти годы было просто сумасшедшим, — сказал Маккаун. — Несмотря на то что он всегда был лучшим игроком в своей возрастной категории, он становился всё лучше и лучше».

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Даррен Рэддиш, товарищ по «Оттерз»

Другой игрок из той команды «Мальбороз», Даррен Рэддиш, попал в «Эри Оттерз» с Макдэвидом.

Сейчас Рэддиш является защитником «Сиракьюз Кранч» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Но в первый из их пяти сезонов вместе он был нападающим. За годы до того, как они стали товарищами по команде, именно Рэддишу тренеры часто ставили задачу преследовать Макдэвида.

Когда Коннор попал в «Мальбороз» — Рэддиш шутит — его работа стала полной противоположностью: «Дайте Коннору шайбу, дайте Коннору всё, что нужно, пусть Коннор катается».

«Ты знал, что, если шайба будет у него, есть большая вероятность, что произойдёт что-то волшебное, — говорил он. — Я не думаю, что когда-либо видел хоккеиста с таким катанием, как у него. Мне кажется, с шайбой он даже быстрее, чем без неё, и это черта, которой нет почти ни у одного игрока».

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Рэддиш не полностью осознавал, на каком уровне играет Макдэвид, пока ему не пришлось защищаться против него на тренировках после того, как он переквалифицировался в игрока обороны в середине года.

«Я почти уверен, что иногда он замедлялся, чтобы действительно сыграть «один в один» против кого-то, — говорил Рэддиш. — В «Эри» были моменты, когда он останавливался, и мы отдавали ему шайбу, а лайнсмен смотрел на нас типа: «Смотрите, смотрите, что произойдёт». А затем Коннор просто делал то, что должен был».

Во время поездок в семейный коттедж Макдэвидов в Коллингвуде на гостевые матчи Рэддиш удивлялся тому, как быстро Макдэвид мог кататься ещё и на роликовых коньках.

«На них намного сложнее повернуться и что-то сделать. А он и в этом был довольно впечатляющим», — сказал он.

Тем не менее Рэддиш настаивает, что он никогда не заставлял никого осознавать, что они находились рядом с самим Коннором Макдэвидом.

«Я до сих пор говорю о том, насколько он скромен со всеми моими друзьями, — говорил Рэддиш. — Они такие: «Ты его знаешь?!». А я им отвечаю: «Да, но ему всё равно, суперзвезда он в НХЛ или обычный парень».

Майкл Крамаросса, товарищ по команде в низшей лиге и соперник

Майкл Крамаросса играл с Макдэвидом и против него как в OMHA, когда он выступал за «Экспресс», так и в GTHL, когда он был в «Мальбороз».

В первые годы Крамаросса играл за «Маркхэм Ваксерз» и всегда думал, что у них лучшая команда, пока они не прошли ту же ежегодную проверку реальностью: «Каждый раз, когда встречались с Коннором Макдэвидом, мы проигрывали».

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«Я не знаю, сколько чемпионатов они выиграли, прежде чем он отправился в «Марлиз» и перешёл в GTHL, однако это всегда был лишь маленький парниша, который не был самым сильным, а просто обладал лучшими навыками в мире. Он просто полностью уничтожал нас, — рассказывал Крамаросса. — Я знаю, что были и другие люди, которые росли и думали, что он станет вундеркиндом, но для него это было просто непреложной истиной с тех пор, как ему исполнилось 10 лет».

После пары успешных лет в «Ваксерз» Крамаросса перешёл в «Мальбороз» «специально для того, чтобы играть с Коннором Макдэвидом».

После пятничных вечерних матчей Макдэвид часто возвращался в дом Крамароссы, чтобы пообщаться с Майклом и его братом Джозефом. Крамароссы до сих пор рассказывают, как Макдэвид попал в состав сборной Канады на МЧМ во время посещения их дома на Рождество.

«Он был похож на ребёнка в кондитерской, — сказал Крамаросса. — Казалось, он даже не знал, что однажды окажется в сборной, и был так взволнован. Я никогда этого не забуду».

Крамаросса бóльшую часть того года играл на фланге в звене Макдэвида. Это было благословение со смешанными чувствами.

«Я думаю, что на самом деле у меня мог бы быть лучший сезон, если бы я не играл с ним, потому что, когда ты в его звене, люди ожидают такого от тебя, я просто получаю передачи на пустые ворота весь день, — сказал Крамаросса. — Как это ни безумно, я, вероятно, провёл лучший год по количеству очков, но это ожидаемо, когда тебе просто дарят голы каждую вторую смену».

Он так и не понял, как Макдэвид это делал.

«Это было странно. Я не знаю, действует ли его техника катания только с его телом, но мы подшучивали над ним во время взросления. Мы такие: «Ты даже не выглядишь как спортсмен. Ты такой хрупкий, мы не знаем, как ты это делаешь и что происходит», — сказал Крамаросса.

Но его самое неизгладимое воспоминание о Макдэвиде связано с завершающим отрезком сезона в Кубке ОХЛ, когда Коннор набрал рекордные 19 очков в семи встречах.

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

«Мальбороз» проиграли всего пару матчей за весь год, но они уступили «Ребелз» в овертайме финала (после того как Макдэвид забил и отправил матч за пределы основного времени). Перед тем как «Ребелз» забили, Макдэвид объехал их ворота и отдал резкий пас Крамароссе под бросок. Хотя вратарь «Ребелз» не был к этому готов, Крамаросса промазал.

«Знаю, что это было очень важно для него, потому что это идеально бы завершило его историю в низших лигах, но я помню, как он сказал: «Не беспокойся об этом, мы идём дальше, это был отличный год». После этого мы действительно стали ближе, — сказал Крамаросса. — Было особенно приятно слышать это от него, потому что в тот момент было сложно не забить. То, что он сказал, особенно будучи молодым парнем, вызвало уважение».

Шерри Бассин, генеральный менеджер «Оттерз»

В первый раз, когда Макдэвид вышел на лёд в своём дебютном тренировочном лагере «Оттерз», на нём всё ещё были синие шорты и перчатки «Мальбороз». Когда Бассин спросил своего тренера, почему Коннор не надел амуницию «Оттерз», он сказал ему поговорить с Макдэвидом.

«Мистер Бассин, я ещё не попал в команду», — сказал ему Макдэвид, подозвав к скамейке запасных.

Годы спустя это стало просто ещё одной историей о Макдэвиде.

«Мы драфтовали других парней и через неделю или две слышим от агента: «Вы можете прислать ему экипировку?». Что-то новенькое для Мака, — сказал Бассин. — Я ответил ему: «В следующий раз, когда ты выйдешь на лёд, надень её».

У Бассина есть такая история для каждой главы карьеры Макдэвида.

Есть ещё один случай в начале сезона в ОХЛ, когда Коннору было 15 лет. Тогда уже выступавший в НХЛ Райан О'Райлли пришёл на тренировку и покинул её, пропустив часть со вбрасываниями, а Макдэвид покачал головой и сказал: «Не похоже, что ему нужно много работать над вбрасываниями».

Был ещё один случай, через несколько недель в том же сезоне, когда молодой Макдэвид подошёл к Шерри, чтобы извиниться после матча в Су. Когда Бассин в замешательстве спросил, за что тот извиняется, он ответил: «Мои промахи стоили нам матча, у меня было три выхода один на один, и ни в одном из них я не забил».

Рассказывая эту историю, Бассин останавливается, чтобы объяснить: он никогда не встречал молодого игрока, который понимал бы всю ответственность, как Макдэвид. Он вспоминает все случаи, когда заставал Коннору в углу их учебного зала, работающего над поддержанием своего среднего уровня знаний для старшей школы, в то время как другие игроки бездельничали.

Затем он рассказывает о следующем сезоне, когда 16-летний Макдэвид потребовал поставить его на выставочные матчи, в которых Бассин не планировал его выпускать, и что ему нельзя было отказать. Бассин настаивает на том, что тот же самый 16-летний Макдэвид принёс контракт в НХЛ своему партнёру по звену Дэйну Фоксу, когда превратил его в снайпера с 64 голами. «Ребята любили играть с ним не потому, что он был таким талантливым, а потому, что если ты был открыт, то получал шайбу. Дело было не в нём. Дело было в победе. Таким был Макдэвид».

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Бассин рассказал и о пресс-конференции после матча в Баффало с «Ниагарой Айсдогз» в третьем и последнем сезоне Макдэвида в ОХЛ перед драфтом НХЛ — 2015. На той встрече собрались около 12 000 болельщиков, чтобы узреть 17-летнего феномена. Макдэвид не разочаровал, забив гол и набрав четыре очка, но попытался сказать, что ему повезло, когда его попросили описать свой гол.

«Я сказал: «Нет, дело не в везении, скажи им, что ты думаешь», — продолжил Бассин. — И я никогда не забуду это по сей день, потому что он сказал: «Ну, я двигался с довольно большой скоростью и заметил, что ноги соперника были слишком широко расставлены, он не мог повернуться, поэтому прокинул шайбу между ними и обошёл его». И что вы должны понять — он увидел это за долю секунды».

В течение того года, когда Макдэвид превратил «Оттерз» в передвижное шоу с аншлагом, Бассин сказал, что эго Коннора никогда не создавало проблем.

Он помнит, как предлагал Макдэвиду выйти через чёрный ход к автобусу, чтобы избежать толпы, которая собралась как-то в Гвельфе, чтобы увидеть его.

«Он сказал: «Нет, Басс, я тоже когда-то был ребёнком». А ему тогда было 17 лет, мы были посреди выездной серии из трёх матчей», — сказал Бассин.

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

В конце того сезона, когда Макдэвид набрал 169 очков в 67 матчах и стал самым ценным игроком плей-офф, хотя в финале «Оттерз» проиграли обладателю Мемориального кубка «Ошаве Дженералз», он сказал, что Макдэвид не хотел получить тот трофей.

«Он был слишком стеснителен, чтобы забрать его, — сказал Бассин. — И это потому, что в нём есть скромность».

За все эти годы после того, как Бассин и Ньюман впервые увидели игру Макдэвида, он не изменился.

Когда Бассин звонит Коннору, суперзвезда всегда отвечает. Когда Бассину нужна услуга для его благотворительного турнира по гольфу в поддержку остеоартрита (Бассин перенёс шесть операций на бедре и две — на плече) и он заявляется к нему домой в Авроре, штат Онтарио, с коробкой вещей, которые Макдэвиду нужно подписать, Коннор никогда и глазом не моргнёт.

«Я всегда говорю, что у меня есть выбор, с кем хочу быть рядом. Я всегда говорю ему, что когда я рядом с ним, то чувствую себя хорошо. И если он справляется о вас, чтобы узнать, как у вас дела, он искренен в этом. Все знают его как хоккеиста. Мне повезло, потому что я знаю его как человека. И как человек он даже лучше, чем как игрок».

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Во время одного из таких недавних визитов Бассин застал Макдэвида в летнюю жару, отрабатывающего бросок в одиночестве, на роликах и с открытой дверью гаража.

Когда он спросил, что Коннор делает, Макдэвид сказал: «Басс, мой бросок должен стать лучше, и, кроме того, все мои друзья работают».

«Никаких камер, никаких шоу, ничего подобного. И это не длилось всего 15 минут — было видно, что он находился там в течение нескольких часов, — сказал Бассин. — У него есть стремление к совершенству, внутренний драйв, которого я никогда не видел. И Коннор не придаёт этому большого значения».