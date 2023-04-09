Макдэвид до одной шайбы сократил отставание от рекорда Овечкина
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Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид до одной шайбы сократил отставание от рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в одной регулярке НХЛ в XXI веке.
Канадец оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1).
Для Макдэвида эта шайба стала 64-й в нынешнем сезоне НХЛ, он возглавляет гонку снайперов лиги.
В этом столетии только Овечкину удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/2008 россиянин забросил 65 шайб. Сейчас «Эдмонтон» провёл 80 матчей, и в распоряжении Макдэвида есть ещё две встречи, чтобы побить рекорд Овечкина.
В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Эдмонтону» предстоит сыграть с «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс».
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