Голевая передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» без Овечкина в матче с «Флоридой»

В Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте — отличился Дилан Строум, выведля столичную команду вперёд. На 31-й минуте усилиями Картера Вераге «Флорида» сравняла счёт. На 34-й минуте «Пантерз» вышли вперёд — отличился Аарон Экблад. На 37-й минуте «Вашингтону» удалось сравнять счёт усилиями Тома Уилсон, которому ассистировали Конор Ширри и российский нападающий Евгений Кузнецов.
За минуту до конца основного времени Мэттью Ткачук вновь вывел «Флориду» вперёд, а точку в матче за 40 секунд до конца игрового времени броском в пустые ворота поставил Сэм Райнхарт.
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