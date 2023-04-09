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Голевая передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» без Овечкина в матче с «Флоридой»

Голевая передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» без Овечкина в матче с «Флоридой»
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В Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте — отличился Дилан Строум, выведля столичную команду вперёд. На 31-й минуте усилиями Картера Вераге «Флорида» сравняла счёт. На 34-й минуте «Пантерз» вышли вперёд — отличился Аарон Экблад. На 37-й минуте «Вашингтону» удалось сравнять счёт усилиями Тома Уилсон, которому ассистировали Конор Ширри и российский нападающий Евгений Кузнецов.

За минуту до конца основного времени Мэттью Ткачук вновь вывел «Флориду» вперёд, а точку в матче за 40 секунд до конца игрового времени броском в пустые ворота поставил Сэм Райнхарт.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Строум (Уилсон, Протас) – 28:51 (5x5)   1:1 Вераге (Монтур, Барков) – 30:56 (5x5)   1:2 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 33:47 (5x4)   2:2 Уилсон (Шири, Кузнецов) – 36:05 (5x5)   2:3 Ткачук – 59:00 (5x5)   2:4 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 59:20 (en)
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