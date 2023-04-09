Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
За «Тампу» забивали Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+4) до четырёх игр. Всего в 80 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 110 (30+80) очков.
Благодаря ассистентскому дублю Кучеров стал 13-м россиянином, сделавшим 450 голевых передач за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (758), на второй строчке располагается Сергей Фёдоров (696), третье место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (662), а ближайшей целью для Кучерова является результат Андрея Маркова (453).
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