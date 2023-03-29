Супербомбардир НХЛ превзошёл двух наших легенд! Позади Кучерова даже тренер сборной России

Никита Кучеров в одном матче превзошёл достижения Алексея Яшина и Алексея Жамнова, а Андрей Василевский оформил третий шат-аут в сезоне.

Один из самых стабильных клубов последних лет в Национальной хоккейной лиге «Тампа-Бэй Лайтнинг» в нынешнем сезоне откровенно сбоит в течение практически всего регулярного чемпионата. Позициям американского клуба в плей-офф давно ничего не угрожает, но выходить в него «молнии» практически наверняка будут только с шестого места в Восточной конференции.

Впрочем, учитывая дивизионный формат образования пар в плей-офф НХЛ, в сравнении с прошлым сезоном для «Тампы» ничего не изменится. Уже на 99% можно констатировать, что в первом раунде подопечные Джона Купера снова будут играть с обладающим преимуществом домашнего льда «Торонто Мэйпл Лифс». И это самое преимущество домашней площадки год назад «кленовым листьям» совсем не помогло.

Пока же «Тампа» в эконом-режиме доигрывает регулярку, зачастую выдавая ужасные отрезки в сезоне. Март и вовсе получился для «Лайтнинг» абсолютно худшим месяцем в нынешнем регулярном чемпионате. Открыв весну четырьмя поражениями подряд, «молнии» выдали аналогичную неудачную серию накануне апреля. А тут ещё и предстояло провести гостевой матч с одним из лидеров текущей регулярки «Каролиной Харрикейнз».

Но, как зачастую это и бывает в случае с «Тампой», на матч с одним из лидеров чемпионата «молнии» настроиться сумели. И выдали едва ли не самый качественный матч в нынешнем сезоне НХЛ. Особенно постарались привычные лидеры американской команды, на протяжении последних лет являющиеся её главными символами.

Первый период выдался безголевым, а на старте второго отрезка за дело взялся Никита Кучеров. Третий бомбардир сезона НХЛ получил шайбу за воротами «Каролины», сохранил её, несмотря на давление соперника, и адресовал Михаилу Сергачёву. Российский защитник всё исполнил образцово — пауза, небольшой замах и пас на капитана команды Стивена Стэмкоса, который из таких позиций обычно не промахивается.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

29-летний Кучеров достиг отметки в 445 голевых передач за карьеру в НХЛ, благодаря чему опередил по этому показателю Алексея Яшина (444). Теперь он вышел на чистое 13-е место по результативным передачам в НХЛ среди российских хоккеистов.

В следующий раз Никита отметился в протоколе матча уже в третьем периоде при счёте 2:0 в пользу «Тампы». На синей линии своей зоны он скинул шайбу на Стэмкоса, а тот вырезал отличную передачу в направлении Брейдена Пойнта, который оформил дубль. Ранее канадский форвард отличился на 35-й минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторая голевая передача в матче ознаменовала для Никиты достижение им рубежа в 720 очков в регулярках, что вывело его на ещё одно 13-е место — теперь в списке российских бомбардиров, где он обошёл главного тренера сборной России и «Спартака» Алексея Жамнова.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Каролины» заменил Петра Кочеткова на шестого полевого игрока, чем и воспользовались гости. Алекс Киллорн поразил пустые ворота, поставив точку в этом матче. «Тампа» прервала четырёхматчевую серию поражений, а отразивший 31 бросок Андрей Василевский оформил третий «сухарь» в текущем сезоне НХЛ. С такой игрой лидеров «молнии» могут выходить в плей-офф с абсолютно любой позиции, потому что аутсайдером в серии первого раунда их всё равно будет не назвать.