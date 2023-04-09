Кравец — о вратаре «Авангарда»: помню, как Демченко обзывали мышеловом

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии) оценил игру голкипера омичей Василия Демченко.
«Почему не менял Демченко? Потому что он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Он тоже прошёл с нами… Я помню, как его обзывали и мышеловом, и всякими другими словами. Вася нас тоже тащил, и достаточно много. К сожалению, не всегда был возможность дать ему отдых, но это уже другой вопрос. Вася провёл отличный сезон и очень хороший плей-офф. У меня только уважение и слова доверия, благодарности.
Билялов выиграл вратарскую дуэль? Мне нравится мой вратарь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
- 9 апреля 2023
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