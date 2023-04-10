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Главный тренер ЦСКА отреагировал на вывод Гусева из состава СКА

Главный тренер ЦСКА отреагировал на вывод Гусева из состава СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3, 3-2) отреагировал на вывод Никиты Гусева из состава соперника.

«СКА с Гусевым и без него? Знаю Никиту очень хорошо и его игру, но комментировать действия тренерского штаба СКА будет не совсем корректно. Это их решение. После этого сложно что-то сказать.

СКА снял вратаря за семь минут до конца? С нашей лавки это воспринимается нормально, мы это видели в сезоне. СКА так играет, это один из элементов. Если забиваешь быстрый гол, это захватывает, даёт эмоции. Мало примеров, но бывали случаи, когда команды так спасали игру. В данном случае мы смогли забить шестой гол, это остудило пыл соперника. Не только СКА так играет, «Северсталь» тоже. Это хоккейный элемент. У нас отработана система игры против такого натиска. «Четыре на шесть» намного тяжелее, чем «пять на шесть». Есть определённый риск, в данном случае счёт 1:1», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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