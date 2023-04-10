ЦСКА, отыгравшись с 0:2, крупно победил СКА и вышел вперёд в серии. У Григоренко хет-трик

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).

На седьмой минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. Через 37 секунд Эмиль Галимов удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте Андрей Светлаков отыграл один гол. Через 53 секунды Михаил Григоренко сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий оформил дубль. На 47-й минуте Константин Окулов упрочил преимущество москвичей. На 52-й минуте Максим Мамин забросил пятую шайбу в ворота СКА. На 55-й минуте Александр Волков отыграл один гол при игре «шесть на пять». Через 14 секунд Михаил Григоренко оформил хет-трик. На 59-й минуте Окулов забил свой второй гол.

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Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 апреля. Команды сыграют в Москве.