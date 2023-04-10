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СКА — ЦСКА 3:7, пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ, 10 апреля 2023 года

ЦСКА, отыгравшись с 0:2, крупно победил СКА и вышел вперёд в серии. У Григоренко хет-трик
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 7
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5)   2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5)   2:1 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 12:42 (5x5)   2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 13:35 (5x5)   2:3 Григоренко (Слепышев, Макаров) – 32:45 (5x5)   2:4 Окулов (Плотников, Провольнев) – 46:08 (5x5)   2:5 Мамин (Григоренко, Нестеров) – 51:38 (5x5)   3:5 Волков (Бардаков, Прохоркин) – 54:14 (6x5)   3:6 Григоренко (Мамин, Классон) – 54:28 (en)   3:7 Окулов – 58:27 (en)

На седьмой минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. Через 37 секунд Эмиль Галимов удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте Андрей Светлаков отыграл один гол. Через 53 секунды Михаил Григоренко сравнял счёт. На 33-й минуте нападающий оформил дубль. На 47-й минуте Константин Окулов упрочил преимущество москвичей. На 52-й минуте Максим Мамин забросил пятую шайбу в ворота СКА. На 55-й минуте Александр Волков отыграл один гол при игре «шесть на пять». Через 14 секунд Михаил Григоренко оформил хет-трик. На 59-й минуте Окулов забил свой второй гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 апреля. Команды сыграют в Москве.

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