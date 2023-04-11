Дубль Жиру помог «Оттаве» обыграть «Каролину»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 6-й минуте счёт в матче открыл канадский нападающий хозяев Клод Жиру с передач Брэди Ткачука и Тима Штюцле. До конца первого периода хозяева успели удвоить преимущество усилиями Тима Штюцле.
Во втором периоде «Каролина» смогла отыграть одну шайбу.
В третьем отрезке игры «Каролина» восстановила равенство в счёте на 45-й минуте, однако за 11 минут до конца Клод Жиру забил победный для «Оттавы» гол в этой встрече, оформив дубль. Итоговый счёт — 3:2 в пользу «Оттавы».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Жиру (Ткачук, Штюцле) – 05:51 (5x5) 2:0 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 17:26 (5x5) 2:1 Песке (Нечас, Шей) – 35:30 (4x4) 2:2 Бёрнс (Джарвис, Нечас) – 42:23 (5x4) 3:2 Жиру (Пинто, Бреннстрём) – 49:37 (4x4)
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