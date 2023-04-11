«Флорида» дома проиграла «Торонто», прервав серию из шести побед подряд
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт только в концовке второго периода. На 38-й минуте гол забил нападающий гостей Остон Мэттьюс с передач Митчелла Марнера и Ти Джея Броди.
В третьем периоде «Флорида» восстановила равенство и перевела игру в овертайм усилиями Брэндона Монтура.
В овертайме итоговый счёт установил нападающий «Торонто» Джон Таварес с передачи Моргана Райлли — 2:1 в пользу гостей.
«Флорида» потерпела первое поражение за семь последних матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.
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