Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» дома проиграла «Торонто», прервав серию из шести побед подряд

«Флорида» дома проиграла «Торонто», прервав серию из шести побед подряд
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт только в концовке второго периода. На 38-й минуте гол забил нападающий гостей Остон Мэттьюс с передач Митчелла Марнера и Ти Джея Броди.

В третьем периоде «Флорида» восстановила равенство и перевела игру в овертайм усилиями Брэндона Монтура.

В овертайме итоговый счёт установил нападающий «Торонто» Джон Таварес с передачи Моргана Райлли — 2:1 в пользу гостей.

«Флорида» потерпела первое поражение за семь последних матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Броди) – 37:47 (5x5)   1:1 Монтур (Вераге, Стаал) – 49:36 (5x5)   1:2 Таварес (Райлли) – 64:38 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023