Панарин повторил клубное достижение легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Жана Рателля

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард добрался до отметки в 90 очков. Теперь на счету Панарина 91 (28+63) результативный балл. Таким образом, нападающий повторил достижение легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Жана Рателля, став третьим игроком в истории клуба, проведшим не менее трёх сезонов с 90+ очками. Панарин доходил до отметки в 90 баллов в сезонах-2019/2020 (95 в 69 матчах) и 2021/2022 (96 в 75 встречах).

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 2:1 – по буллитам).