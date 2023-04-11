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Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 2:1 – по буллитам)

За «Баффало» забивали Джон-Джейсон Петерка и Кейси Миттельштадт. Также Миттельштадт реализовал победный буллит. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 36 бросков.

В заключительном для себя матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Баффало» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».