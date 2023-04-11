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«Эксперты просто завидуют, что у нас есть такие игроки». Кравец — о легионерах «Авангарда»

«Эксперты просто завидуют, что у нас есть такие игроки». Кравец — о легионерах «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением о легионерах команды Корбане Найте и Риде Буше.

«Не считаю ли, что нужно было добавить меньше игрового времени Найту и Буше? Нет, я так не считаю, а эксперты просто завидуют, что у нас есть такие игроки», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Отметим, что в завершившемся для омичей плей-офф Рид Буше принял участие в 14 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном чемпионате 29-летний американец сыграл 64 матча, набрав 55 (31+24) очков. Корбан Найт в плей-офф провёл 14 встреч, записав на свой счёт 10 (5+5) баллов. В регулярном чемпионате 32-летний канадец набрал 34 (15+19) очка в 58 матчах.

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