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Кравец оценил работу Антона Курьянова на посту тренера «Авангарда»

Кравец оценил работу Антона Курьянова на посту тренера «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о работе Антона Курьянова на посту тренера омского клуба.

«Работа Курьянова? Антон отлично отработал сезон, как и все остальные мои помощники. Я считаю, что и вратарская линия добавила, и защитники добавили. Нападение, большинство, меньшинство — все эти цифры выросли за счёт хорошей работы тренерского штаба и конкретно этих тренеров. Антон ещё раз доказал, что разбирается в этом. Он вёл эту работу. Естественно, мы вместе какие-то вопросы решали, советовались друг с другом. Своей работой он доказал, что нужен команде «Авангард», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Авангард» дошёл до финала Востока.

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