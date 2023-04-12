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Два очка Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

В Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи усилиями Вильяма Ньюландера, выведшего «Торонто» вперёд. На 14-й минуте Алекс Киллорн с передач Михаила Сергачёва и Стивена Стэмкоса сравнял счёт. До перерыва «Торонто» вновь вышел вперёд — отличился Люк Шенн.

На 26-й минуте встречи «Тампа» вновь сравняла счёт — голом отметился Ник Пербикс, а голевую передачу ему отдал Никита Кучеров. В концовке второго периода «Торонто» снова вышел вперёд благодаря голу Калле Йернкрока. На 53-й минуте встречи Райан О'Райлли удвоил преимущество «Торонто» в счёте.

Чуть более чем через минуту Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, сократив отставание в счёте, однако на большее «Тампу» не хватило. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Торонто».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился в этом матче 20-ю сейвами.