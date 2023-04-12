Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

Два очка Сергачёва и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

В Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи усилиями Вильяма Ньюландера, выведшего «Торонто» вперёд. На 14-й минуте Алекс Киллорн с передач Михаила Сергачёва и Стивена Стэмкоса сравнял счёт. До перерыва «Торонто» вновь вышел вперёд — отличился Люк Шенн.

На 26-й минуте встречи «Тампа» вновь сравняла счёт — голом отметился Ник Пербикс, а голевую передачу ему отдал Никита Кучеров. В концовке второго периода «Торонто» снова вышел вперёд благодаря голу Калле Йернкрока. На 53-й минуте встречи Райан О'Райлли удвоил преимущество «Торонто» в счёте.

Чуть более чем через минуту Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, сократив отставание в счёте, однако на большее «Тампу» не хватило. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Торонто».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился в этом матче 20-ю сейвами.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (О'Райлли, Йернкрок) – 12:48 (5x4)   1:1 Киллорн (Сергачёв, Стэмкос) – 13:59 (5x5)   1:2 Шенн (Аччари) – 16:01 (5x5)   2:2 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 25:21 (5x5)   2:3 Йернкрок (Таварес, Нюландер) – 36:56 (4x3)   2:4 О'Райлли (Нис, Нюландер) – 52:33 (5x5)   3:4 Сергачёв – 53:49 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023