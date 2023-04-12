Максим Грошев подпишет контракт с «Тампой» после окончания сезона КХЛ
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА Максим Грошев подпишет контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» после окончания сезона КХЛ.
Грошев был выбран «Тампой» на драфте НХЛ — 2020 в третьем раунде под общим 85-м номером, а в сезоне-2020/2021 перешёл в СКА из «Нефтехимика». За основную команду петербуржцев нападающий сыграл 55 матчей в регулярке (34 из них – в этом сезоне), набрав в общей сложности 8 (5+3) очков. В ВХЛ за «СКА-Нева» форвард за это время провёл 39 матчей, набрав 30 (10+20) очков. Кроме того, в 2022 году он выиграл Кубок Харламова в составе «СКА-1946».
В составе сборной России Грошев становился серебряным призёром Юношеского чемпионата мира — 2019 и Молодёжного чемпионата мира — 2020.
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