Капитан СКА проваливает серию с ЦСКА. Яшкин играет с травмой или просто устал?

30-летний капитан СКА Дмитрий Яшкин – самый высокооплачиваемый игрок команды (порядка 80 млн рублей за сезон). Конечно, за такие деньги уроженец Омска, заигранный за сборную Чехии, должен тащить на себе коллектив. В регулярном чемпионате именно так и было: 67 матчей, 62 (40+22) балла за результативность. Звания лучшего снайпера и бомбардира. Солидно, согласитесь.

Результативность Яшкина вспоминается ещё со времён его выступления в московском «Динамо» в одной тройке с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. Но с такими партнёрами грех не набирать много очков. В Питере вроде бы всё тоже пошло как по маслу, однако в плей-офф Яшкин начал сильно сдавать.

Сперва всё шло неплохо: четыре гола и один пас в серии с минским «Динамо», два (1+1) балла в первых двух играх с «Торпедо». Однако затем Яшкин пропал из состава. Конечно, тут дело не в дисциплине, как в случае с Никитой Гусевым. Было понятно, что Яшкин получил травму, из-за которой не мог тренироваться и не вышел на лёд в третьей и четвёртой встречах. Но с нижегородцами армейцы вполне справились и без своего лидера атаки, а вот с ЦСКА приходится гораздо сложнее.

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Нет, на финальную серию Западной конференции Дмитрий вышел и постоянно присутствует в составе. Вот только противостояние он откровенно проваливает. Вдумайтесь: за пять проведённых матчей у форварда, от которого ждут голов, ноль (!) набранных очков. Что это, если не провал? По всей видимости, Яшкин продолжает выступать с серьёзной травмой и играет на уколах либо же просто выдохся и устал. Увы, но команде от этого легче не становится. Уж коли ты в составе, то старайся выкладываться на максимум либо же не играй, как Гусев.

Дмитрий Яшкин Фото: photo.khl.ru

Пока же Яшкин всю серию толкается и устраивает потасовки с подкожным форвардом москвичей Сергеем Плотниковым, явно занимаясь не своим делом. У СКА есть кому толкаться (тому же Комарову), а Дмитрию нужно акцентировать внимание на своей результативности, а не участвовать в заварушках. Ни к чему хорошему подобная стратегия не приведёт.

Если взять прошлую встречу, то, разумеется, вызывают удивление и партнёры Яшкина по тройке: Хуснутдинов – это даже близко не Шипачёв, а про хоккеиста Полякова многие болельщики вообще в первый раз услышали. Но здесь уже вопросы к тренерскому штабу СКА. Это партнёры явно не уровня Яшкина, а с центральными нападающими у Питера и вовсе беда, о чём многие эксперты говорили ещё по ходу регулярного чемпионата. Пройти гладкий чемпионат с такими центрами, учитывая общую глубину состава команды Романа Ротенберга, армейцам удалось на отлично, а вот в плей-офф в серии с топ-соперником моментально возникли серьёзные проблемы.

Опять же, вспоминая вчерашний матч. Был в нём такой занимательный эпизод. В середине второго периода капитана и лидера хозяев вывели один на один с Рейдеборном, однако отличиться Дмитрий не сумел. Буквально сразу же Михаил Григоренко реализовал свой выход один на один и вывел свою команду вперёд, а в итоге и вовсе оформил хет-трик. Вот и вся разница, которая отчётливо бросается в глаза.

Вообще же давно ходят разговоры, что Яшкин много забивает только низовым командам и по ходу регулярки, а как только речь заходит про плей-офф и топ-клубы – чех моментально испаряется. Кстати, в регулярном чемпионате СКА и ЦСКА сыграли между собой шесть матчей, в пяти из них у Яшкина аналогичные «0+0», и лишь в одном он выдал «1+1», когда армейцы с берегов Невы взяли верх со счётом 6:2. Говорящие и наглядные факты, ничего более.

В нынешней ситуации помощник для СКА из Яшкина никакой. Что делать? Сейчас уже ничего, ведь матчи идут через день, а следующая встреча может стать для коллектива Ротенберга последней в нынешнем сезоне. Нужно стараться доставать из себя внутренние резервы, но если нет сил и здоровья, то откуда их взять?