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Видео: жёсткий хит Сергачёва на Таваресе в матче «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Видео: жёсткий хит Сергачёва на Таваресе в матче «Тампа-Бэй» — «Торонто»
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В Тампе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В конце первого периода российский защитник «молний» Михаил Сергачёв выполнил жёсткий силовой приём на форварде «кленовых листьев» Джоне Таваресе. В итоге Таварес свалился с ног, после чего началась небольшая потасовка, которую арбитрам удалось быстро пресечь.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Отметим, что, помимо данного силового приёма, россиянин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Примечательно, что эти же соперники уже точно встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли. На данный момент это пока единственная определившаяся пара плей-офф.

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