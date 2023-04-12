Видео: жёсткий хит Сергачёва на Таваресе в матче «Тампа-Бэй» — «Торонто»

В Тампе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.
В конце первого периода российский защитник «молний» Михаил Сергачёв выполнил жёсткий силовой приём на форварде «кленовых листьев» Джоне Таваресе. В итоге Таварес свалился с ног, после чего началась небольшая потасовка, которую арбитрам удалось быстро пресечь.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Отметим, что, помимо данного силового приёма, россиянин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Примечательно, что эти же соперники уже точно встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли. На данный момент это пока единственная определившаяся пара плей-офф.
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