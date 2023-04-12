Плющев: у «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» была игра солистов, которые то играют, то нет

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о серии финала Востока в Кубке Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом».

«Я ещё до финала Востока говорил, что «Ак Барс» пройдёт «Авангард». Единственное – меня очень удивил второй матч в Казани, когда «Ак Барс» проигрывал 0:3 после второго периода. Потому что, вытащив первый тяжёлый матч с «Авангардом» дома в овертайме, «Ак Барс» должен был обладать психологическим и физическим преимуществом.

Я не сомневался, что «Ак Барс» пройдёт «Авангард». Во-первых, у «Ак Барса» гораздо мощнее атака. Во-вторых, у «Ак Барса» гораздо грамотнее и опытнее тренерский штаб. Ну и, кроме того, у «Ак Барса» есть стабильность в составе. Причём там не рассчитывают исключительно на первое звено с Радуловым или второе с Кагарлицким. У «Ак Барса» в игре четыре звена, каждое из которых приносит результат. У «Авангарда» же была игра солистов, которые то играют, то не играют. То у них есть настроение сыграть, то у них нет настроения сыграть. Опытный тренерский штаб с Билялетдиновым не позволил «Авангарду» выиграть несколько матчей, когда команда по ходу встречи вела со счётом 2:0. Поражения «Авангарда» – совершенно тренерские однозначно.

«Ак Барс» прибавляет от серии к серии в плей-офф? «Ак Барс» в первую очередь подтянул внутреннюю дисциплину в команде, и всё стало на свои места. Если раньше игроки сами рассказывали и определяли, кто должен играть и как должен играть, то с приходом Билялетдинова уже сам главный тренер определял, кто должен и как играть в «Ак Барсе»: сколько минут, как действовать в большинстве и меньшинстве – всё решал главный тренер», — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

Напомним, «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина ожидает победителя пары СКА — ЦСКА.