Плющев: Кравец постарался сделать с «Авангардом» всё, что мог

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил работу наставника «Авангарда» Михаила Кравца в текущем сезоне.

«Не хотелось бы давать советы руководству «Авангарда», они знают кухню изнутри. Надо ли приглашать иностранца или делать ставку на российского специалиста — это их дело. У Кравца достаточно опыта и мастерства, чтобы участвовать в таких сериях, как с «Ак Барсом». Да и в предыдущих клубах он показал, что является квалифицированным тренером. Можно сказать, он постарался сделать с командой всё, что мог.

Безусловно, «Авангард» — та команда, от которой всегда ждут большего, хотят видеть добротный и мощный хоккей. Но для этого надо решить множество системных вопросов, из-за чего и были такие качели. Плюс чувствуется, что расчёт в основном на лидеров, их индивидуальные качества. Тогда как играть должна команда в том стиле, который прививает тренерский штаб», — цитирует Плющева «РИА Новости».

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги омичи в первом раунде были сильнее новосибирской «Сибири» — 4-1, в следующем раунде «ястребы» всухую обыграли «Металлург» — 4-0. В финале Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» проиграл «Ак Барсу» — 1-4.