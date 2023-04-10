Плющев: Кравец постарался сделать с «Авангардом» всё, что мог

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил работу наставника «Авангарда» Михаила Кравца в текущем сезоне.
«Не хотелось бы давать советы руководству «Авангарда», они знают кухню изнутри. Надо ли приглашать иностранца или делать ставку на российского специалиста — это их дело. У Кравца достаточно опыта и мастерства, чтобы участвовать в таких сериях, как с «Ак Барсом». Да и в предыдущих клубах он показал, что является квалифицированным тренером. Можно сказать, он постарался сделать с командой всё, что мог.
Безусловно, «Авангард» — та команда, от которой всегда ждут большего, хотят видеть добротный и мощный хоккей. Но для этого надо решить множество системных вопросов, из-за чего и были такие качели. Плюс чувствуется, что расчёт в основном на лидеров, их индивидуальные качества. Тогда как играть должна команда в том стиле, который прививает тренерский штаб», — цитирует Плющева «РИА Новости».
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги омичи в первом раунде были сильнее новосибирской «Сибири» — 4-1, в следующем раунде «ястребы» всухую обыграли «Металлург» — 4-0. В финале Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» проиграл «Ак Барсу» — 1-4.
- 10 апреля 2023
-
12:09
-
12:00
-
11:44
-
11:34
-
11:25
-
11:16
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:34
-
08:25
-
08:12
-
08:00
-
06:38
-
06:29
-
04:01
-
03:45
- 9 апреля 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:30