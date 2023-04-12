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Вишневски: баров в России нет, потому что русские — законченные алкоголики

Вишневски: баров в России нет, потому что русские — законченные алкоголики
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Американский защитник Джеймс Вишневски, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Адмирал», рассказал о барах в России.

«Баров там нет, потому что русские – законченные алкоголики. Они не могут пить немного, за компанию, а напиваются до чёртиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней, и в клубе даже не будут знать, где их игроки», — сказал Вишневски в подкасте Cam&Strick.

Напомним, Вишневски провёл за дальневосточный клуб всего 16 матчей, после чего покинул команду в декабре 2016-го. За этот отрезок в «Адмирале» американец набрал 4 (1+3) очка при 39 минутах штрафа. На молодёжном чемпионате мира 2004 года в Финляндии Вишневски завоевал золотые медали.

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