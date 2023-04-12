«КХЛ — это как Дикий Запад. Там совершенная дичь». Откровения американца о России и НХЛ

Американский защитник Джеймс Вишневски давно завершил карьеру. Она была насыщенной – более 500 матчей в НХЛ, несмотря на огромное количество травм, дисквалификации, чемпионат мира, Олимпиада. Под конец выступлений Вишневски даже ненадолго приезжал в КХЛ – и поделился впечатлениями от нашей лиги в подкасте Cam&Strick. Также он высказал недоумение по поводу резкого роста результативности в НХЛ, рассказал, как Никита Нестеров невольно сорвал его контракт в «Тампе», и о своих многочисленных дисквалификациях.

О росте результативности в НХЛ

— Смотрю хоккей, вижу счета 8:7 и думаю – какого лешего там происходит? И не говорите, что игроки стали более мастеровитыми, это всё чушь собачья. Просто всем стало плевать на игру в обороне. Никто не хочет блокировать броски, защитников больше нет, они теперь как полузащитники в футболе. Наш вид спорта превращается в какой-то баскетбол. В детстве в финалах НБА счета были 92:88, а сейчас 152:147, смотришь и думаешь – что за хрень? Начните уже играть в обороне!

О конце карьеры в НХЛ

— Я немного озлобился на спорт, когда в очередной раз порвал кресты. «Каролина» выкупила мой контракт, я тогда восстановился к концу сезона, мог бы сыграть несколько матчей. Но мне говорили – не торопись, спокойно дождись следующего года. Это важный момент, потому что я согласился, катался, тренировался. А на драфте мне звонит Рон Фрэнсис и говорит, что они выкупают мой контракт. Да сукин ты сын! Если бы они дали мне сыграть последние пять матчей – пусть я даже бы выглядел в них как дерьмо, то всё равно показал бы, что достаточно здоров, чтобы играть. Но меня выкупили, не дав сыграть в концовке, и другие клубы уже сомневались, стоит ли рисковать со мной.

Да даже если бы мне дали только один матч, гарантирую, я бы подписал новый контракт после выкупа «Каролиной». Люди бы думали – а, ну он уже играл, значит, всё нормально.

— Ты сыграл в «Каролине» всего 47 секунд, после чего пропустил весь год. Но потом же тебя пригласили в «Тампу»? Все думали, что ты там поможешь в большинстве.

— Взяли на просмотр, а агент сказал, что у них уже готов полноценный контракт для меня. И мне надо просто приехать в лагерь, показать, что могу кататься, и меня подпишут. Но был один русский парень, который тянул с подписанием контракта, он ещё на Кубке мира в том году играл (речь о Никите Нестерове. – Прим. «Чемпионата»). Я приехал на сборы, сыграл один или два матча, а потом этот парень подписал контракт. И, какой шок, на следующий день со мной попрощались.

— А как ты себя на сборах показал, ты же играл на предсезонке?

— У меня был разрыв хряща между рёбрами, я не мог нормально дышать и вообще что-то делать. Мне, наверное, надо было недельки три пропустить, восстановиться, но я продолжал играть. Сыграл против «Флориды»… До сих пор кусаю локти, что выбрал тогда «Тампу», потому что «Эдмонтон» тоже хотел меня пригласить. А они в тот год вышли в плей-офф, Макдэвид набрал 100 очков. Представьте, как мы бы там рулили большинством… Я буквально тогда пролетел, наверное, мимо ещё 30 миллионов, своего 1000-го матча и всего остального. Но один человек мне сказал – «Тампа» тебя хочет, там ты сможешь выиграть Кубок Стэнли. Да, я получил небольшую травму на сборах, но мне говорили совсем не то, что в итоге получилось.

Джеймс Вишневски в составе «Тампы» Фото: AP/TASS

О дисквалификациях

— Тебя дисквалифицировали направо и налево. За что дали восемь матчей на Клаттербаке? Понятно, что тогда Брэндан Шэнахан выпускал видео, пытался использовать всех как показательный пример. Ты же на слушаниях ругался с лигой?

— Я не держу рот на замке, когда следовало бы. Всегда говорил, что генменеджеры любили меня за наглость и дерзость. Тренерам со мной было тяжело, потому что у них не получалось меня контролировать. Я всегда говорил прямо, если они предлагали что-то глупое. Это я к тому, почему я спорил с НХЛ.

По моменту с Клаттербаком, я тогда только подписал большой контракт, был достаточно именитым игроком в хоккее, но не канадцем, так что это не будет иметь никакого значения. И я, американец, играл в ОХЛ, так что американцы тоже не захотят со мной соглашаться. То есть я не пытаюсь никого гладить против шерсти. Они влепили мне штраф на полмиллиона долларов, потому что я был идеальным козлом отпущения. На моём примере они могли сказать, что больше не собираются спускать с рук удары в голову. А теперь у них снова максимальный штраф $ 5000! Понимаете? А мне влепили $ 536 тысяч!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И за что? Расскажу, как всё было. Он на предсезонке вынес в углу Фёдора Тютина. Там шесть секунд оставалось играть, была ничья. Ну, я подъехал и жёстко зарядил ему в спину, повалил на лёд, предложил подраться. И ничего. Игра продолжается, шайба перемещается в мою сторону, звучит сирена, я поворачиваюсь и вижу, как на меня кто-то летит. Моя первая реакция – защититься, что я и сделал. Не стоять же мне с видом – давай, хитуй меня первым. Я сгруппировался, получилось, что хитанул сам, на самом деле, просто хотел сделать что-то такое, типа «отвали от меня».

И самое плохое в замедленных повторах то, что на них можно придраться к чему угодно, типа «Ну вот же, видите, он локоть выставил!». А реально всё происходит в одно мгновение. Я не знаю, что делаю, не целюсь никому в голову, просто защищаюсь! Это всё Клаттербак. И я даже не знал, что это он, мог быть кто-то другой. А потом Шэнахан говорил – ну ты же сам сказал, что это был Клаттербак. Я ему: «Ну да, ты же сам сказал, что ударил именно его. Ясен пень, Клаттербак, но я же не говорю, что знал, что это он». Хотел меня подловить, что я знал, что бью его. Сказал ему – завязывай с этой чушью. Шэнахан, блин, да ты же сам тот ещё грязный сукин сын, чья бы корова мычала. Тоже мне нравственный ориентир. Распинается, что я посмел кого-то ударить, можете поверить?

— А с Сибруком случай? Вы же друзьями вроде были.— Да, мы были очень хорошими друзьями, я жил у него, когда играл в «Чикаго». Мы так хорошо дружили, что я не хотел метелить его до полусмерти. Но когда он хитанул Кори Перри, мне пришлось вступиться за одного из лучших наших игроков. Я знал, что он вряд ли будет со мной драться, а если всё-таки будет, то ничем хорошим это не закончится. Так что решил вырубить его силовым в надежде, что этим всё и закончится. Вроде как и за партнёра вступился, молодец, и делать ничего больше не надо. К сожалению, я переборщил. И он не видел меня, и шайбы у него не было, так что с этой дисквалификацией спорить не буду.

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— А Шейн Доун?

— Это просто бред сивой кобылы! Мне сказали, что я попал локтём, но я попал плечом. А во-вторых, я понимаю, что Доун один из лучших игроков, но о чём он вообще думал, когда решил обвести меня в меньшинстве? Сам виноват. Он вышел «один в два», я знал, что могу сыграть в тело, потому что сзади партнёр. Опытный игрок должен был догадаться. Мне даже реф сказал, что это классный хит! А мне за него два матча выписали. Ну вы серьёзно?

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— И последнее – неприличный жест в адрес Шона Эвери.

— Сегодня меня бы за такое выгнали из лиги. Я, когда начал показывать этот жест, сразу понял, что надо остановиться. Мне дали два матча, уговаривали извиниться. Я им сказал, что ни за что извиняться не буду. Люди говорили — да ты что, это же дети увидели! Ну, если дети знают этот жест, то что это даст? А если не знают, так и не говорите им!

— А что Эвери тебе сказал?

— Ну там всё ещё на раскатке началось. Меня только обменяли в «Айлендерс», первый матч с «Рейнджерс», обстановка была накалённая. У нас тогда были Гиллис, Конопка, у них – Бугард, Праст. Достаточно было одной искры.

О 16 матчах в КХЛ

— Расскажи о КХЛ, ты там только 16 матчей сыграл. Уехал, потому что хотел поскорее оттуда свалить?

— Я подписал контракт на 10 недель, и мне за них хорошо заплатили — $ 830 тыс.

— Все деньги получил?

— Да, мне заплатили только на 10-й неделе, но я получил свои деньги. Самое безумное – КХЛ это как Дикий Запад. Как супердержава, которая местами похожа на страну третьего мира. Там совершенная дичь. Я своими глазами видел, как люди сами ставят себе капельницы, кидают иголки в мусорку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В одном из последних своих матчей я подрался и сломал сопернику нос. Был весь в его крови, наш врач смывал её с меня, даже не надев перчатки. Вот подобные вещи – самая дичь. Баров там нет, потому что русские – законченные алкоголики. Они не могут пить немного, за компанию, а напиваются до чёртиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней, и в клубе даже не будут знать, где их игроки.

— В Финляндии так же.

— Да, в Финляндии так же, поэтому там не ходят просто попить пива. Только водка — и до свидания. А потом возвращаются домой и получают взбучку от жён.