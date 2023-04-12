«Есть доля правды». Фёдоров — о словах Ротенберга про закрытие чемпионского окна для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА в финальной серии Запада (4-2) рассказал про закрытие чемпионского окна для московского клуба.

«В чём секрет побед ЦСКА над СКА? Вынуждаете меня на очень правдивые слова, но не скажу. Я не могу сказать за все годы. Знаю одно: ЦСКА формировался, когда я был менеджером, характером, мастерством и самое главное – выполнением тренерского задания. Эти три фактора все те, кто комплектуют команды, прекрасно знают. После этого сложно что-то сказать, потому что в мой второй год есть определённые изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Всё это не в новинку, не ново. Но хоккей есть хоккей. Я реагирую на определённые вещи, но очень много направлений для главного тренера, на которые либо стоит, либо не стоит реагировать. Здесь всегда есть выбор. Это отвлекает от прямой деятельности на лавке.

Ротенберг сказал, что чемпионское окно для ЦСКА закрывается? В этих словах есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень. Дальше я не знаю, как будет. Я немножко в другой роли выступаю, работая над повседневными моментами. Я не главный менеджер, если банально можно объяснить. Поживём – увидим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.