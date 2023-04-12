Фёдоров ответил на вопрос, помогло ли отсутствие Гусева в составе СКА победить в серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (3:0, 4-2 в серии) поделился ожиданиями от финальной серии с «Ак Барсом» и ответил на вопрос, помогло ли москвичам отсутствие форварда Никиты Гусева в составе петербуржцев.
«Будет время перевести дух перед финалом – это хорошо. Есть определённое свободное время. Мы следили, как играет «Ак Барс», как они бились с «Авангардом». Что здесь сказать? Глубоко нельзя думать о том, что ты видишь, потому что серия со СКА ещё была для нас не закончена. Зинэтула Хайдярович очень опытный тренер. С уважением отношусь ко всему тренерскому штабу «Ак Барса», но мне лично понятна его роль, когда он пришёл в эту очень организованную и глубокую в плане состава команду.
СКА играл без Гусева и упростило ли для нас это большинство соперника? Немножко провокационный вопрос в хорошем смысле этого слова. Никита замечательный игрок, и в атаке он может практически всё. Усложнило или нет – я не думаю, что в плане корректности это надо комментировать. Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что это решение тренерского штаба СКА. Мы концентрировались на своих аспектах, которые нужно было подтянуть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 апреля 2023
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