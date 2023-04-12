Экс-игрок «Далласа» умер во время любительского матча

Канадский экс-нападающий «Даллас Старз» Раймонд Савада скончался во время любительского матча, сообщает Daily Faceoff.

Отмечается, что 38-летний бывший форвард скончался 10 апреля, играя в хоккей. Он ушёл из профессионального спорта в 2016 году, завершив карьеру в Азиатской лиге. Позже, он вернулся домой, чтобы стать пожарным.

Савада был выбран на драфте НХЛ в 2004 году во втором раунде под общим 52-м номером. В 11 матчах за «Даллас Старз» в Национальной хоккейной лиге Раймонд отметился одной заброшенной шайбой.

В рамках Американской хоккейной лиги Савада провёл 287 встреч, в которых забросил 47 шайб и отдал 79 результативных передач, набрав в общей сложности 126 очков с показателем полезности «-18».