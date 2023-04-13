Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал победу своей команды в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона над «Монреаль Канадиенс» (4:2), которая принесла «островитянам» путёвку в плей-офф.
«Это большая радость. Да, выход в плей-офф — это первый шаг, но очень сложный шаг. Это шаг, на который потребовалось 82 игры, — не всегда это требует именно все 82 матча, но в нашем случае было именно так — пришлось пройти через многое, будь то травмы или ещё что-то, что нужно было преодолеть и с чем приходилось бороться. Я думаю, вся наша организация, персонал, каждый проделал отличную работу, преодолевая трудности и находя способ добраться туда, где мы находимся прямо сейчас», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.
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