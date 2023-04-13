Защитник Илья Карпухин: выиграть Кубок Гагарина с «Трактором» — это некая детская мечта

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о том, что даже не думает о смене команды в ближайшее время.
«А чего ещё желать-то? Чтобы что? Чтобы я пришёл (в другую команду. — Прим. «Чемпионата») и она выиграла Кубок? Так лучше, когда ты с самого начала в клубе, видишь, как он строится, и вы вместе достигаете этого желанного трофея. Хочется выиграть Кубок Гагарина именно со своей родной командой. Мне кажется, это дорогого стоит, это некая детская мечта. Я маленьким приходил на арену болеть за «Трактор», тем самым помогая ему своей поддержкой. А сейчас я за него выступаю и могу помочь ему изнутри», — приводит интервью Карпухина официальный сайт «Трактора».
Отметим, что Илья Карпухин — один из немногих воспитанников «Трактора» среди действующих хоккеистов команды, кто прошёл всю спортивную вертикаль — от школы до главной команды.
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона челябинский клуб занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
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