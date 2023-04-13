Плющев: Ротенберг провёл серьёзную работу со СКА, но чего-то не хватает, чтобы пройти ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает логичной победу ЦСКА в серии над СКА в финале Запада Кубка Гагарина. Также специалист отметил работу Романа Ротенберга во главе армейцев с берегов Невы.

«Последний матч в серии плей-офф между ЦСКА и СКА был напряжённым. Армейцы из Москвы достаточно грамотно выстроили свою игру и не оставили шансов сопернику. Результат был прогнозируемым — после последней победы у ЦСКА был шанс закончить серию у себя дома, что они и сделали.

ЦСКА — опытная команда. Тренерский штаб использовал все свои силы и решил задачу. А Ротенберг провёл достаточно серьёзную работу со СКА. Команда показывает неплохой хоккей, но чего-то не хватает для того, чтобы пройти ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.