Плющев: Ротенберг провёл серьёзную работу со СКА, но чего-то не хватает, чтобы пройти ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает логичной победу ЦСКА в серии над СКА в финале Запада Кубка Гагарина. Также специалист отметил работу Романа Ротенберга во главе армейцев с берегов Невы.
«Последний матч в серии плей-офф между ЦСКА и СКА был напряжённым. Армейцы из Москвы достаточно грамотно выстроили свою игру и не оставили шансов сопернику. Результат был прогнозируемым — после последней победы у ЦСКА был шанс закончить серию у себя дома, что они и сделали.
ЦСКА — опытная команда. Тренерский штаб использовал все свои силы и решил задачу. А Ротенберг провёл достаточно серьёзную работу со СКА. Команда показывает неплохой хоккей, но чего-то не хватает для того, чтобы пройти ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 13 апреля 2023
-
14:41
-
14:30
-
14:16
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:00
-
12:45
-
12:26
-
12:17
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:41
-
10:30
-
10:06
-
09:49
-
09:32
-
09:11
-
08:48
-
08:39
-
08:27
-
08:17
-
07:58
-
06:31
-
05:50
-
05:37
-
05:21
-
04:46
- 12 апреля 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:40