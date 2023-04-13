ЦСКА и СКА — команды разного глобального уровня. И в ближайшее время ничего не изменится

Доминирование. Этим словом можно описать то, что происходит в Западной конференции КХЛ на протяжении уже шести лет. С тех пор как московские армейцы под руководством проводившего первый самостоятельный год у руля ЦСКА Игоря Никитина весной 2018-го неожиданно «хлопнули» в финале Запада СКА Олега Знарка, напичканный звёздами и свежеиспечёнными олимпийскими чемпионами Пхёнчхана. Так вот, с этих самых пор ЦСКА не сходит с трона конференции, раз за разом обыгрывая главного соперника в конце марта — начале апреля. У клубов меняются тренеры, обновляются составы, но итог один – ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Теперь уже в пятый раз подряд, а в армейском дерби в плей-офф москвичи непобедимы вообще с 2016 года – в последний раз СКА побеждал в этом противостоянии в 2015-м, и тогда команде Вячеслава Быкова пришлось вытаскивать серию с 0-3.

Поздравляем ЦСКА с прекрасным и стабильным результатом, но стоит всё же разобраться, почему на Западе КХЛ у нас всё так предсказуемо. Прямо как в российском баскетболе до прошлой весны или в российском футболе в последние пять лет. Доминирование одной команды ведь идёт рука об руку с потерей интереса к турниру. И слава богу, что в КХЛ есть Восток, где хоть и не такой уж богатый выбор претендентов на корону конференции, но он всё же есть.

В принципе, про общую проблему низкой конкурентоспособности на Западе мы уже писали. Штампованный финал ЦСКА – СКА произрастает не только из-за силы и влиятельности армейских команд, но и из-за того, что по разным причинам их потенциальные конкуренты имеют прямо сейчас намного ниже потолок реальных возможностей. В московском «Динамо» и «Локомотиве» глубокий кризис стратегий, а у других клубов банально нет такого бюджета, чтобы всерьёз претендовать даже на стабильный выход во второй раунд. Посмотрим, конечно, что покажет «Торпедо» во второй год работы Игоря Ларионова, или минское «Динамо», куда пришёл опытный тренер-максималист Дмитрий Квартальнов. Но пока всё это авантюрные и иррациональные мечты о том, что кто-то вдруг сотворит чудо. При этом нет абсолютно никаких предпосылок, что ЦСКА и СКА как-то ослабнут в ближайшее межсезонье.

Но это ладно, главный вопрос в другом. Почему СКА, позиционируя себя истинным конкурентом ЦСКА, уже в шестой раз подряд проигрывает москвичам в плей-офф? Ведь армейское дерби наверняка воспринималось бы с гораздо большим интересом, если бы там была реальная интрига в вопросе победителя. Но даже сейчас ЦСКА, давайте не будем кривить душой, смотрелся фаворитом, хоть и начинал серию в гостях против абсолютного чемпиона регулярки. И в итоге свой статус подтвердил, даже не доводя дело до уже привычного для команды Сергея Фёдорова седьмого матча.

В чём же дело? А дело в том, что никакого равенства между современными ЦСКА и СКА на самом деле нет на уровне организации всех процессов в клубах. ЦСКА – это машина, которая давно, мощно и уверенно катит по одним и тем же рельсам, не сбиваясь с намеченного курса. СКА же находится в постоянном процессе поиска лучшего себя, меняет векторы селекции и стиля, тасует тренеров, прогоняет через клубную систему огромное количество игроков. На фоне московских армейцев, которые давным-давно обзавелись стержнем, армейцы невские выглядят нервно, дёргано в своей клубной политике, пытаясь всякий раз поставить этот пресловутый стержень на новый фундамент. Вот и сейчас Роман Ротенберг говорит о том, что СКА строит команду два года, тогда как ЦСКА – уже шесть лет. Но что мешало Роману Борисовичу создавать стабильного монстра в Санкт-Петербурге раньше? С 2018 года, после ухода Олега Знарка, Ротенберг обладает неограниченной властью в СКА, включая все спортивные процессы, а в должности вице-президента клуба он значится вообще с сезона-2011/2012. Но пока в ЦСКА создавалась чемпионская организация, в СКА шли метания: то кидались на звёздные фамилии, то создавали базовый клуб для сборной России, то переключались на талантливую молодёжь. И ведь каждая смена вектора сопровождалась не только сменой тренеров, но и какой-то чудовищной по размерам миграцией хоккеистов. Вспомните только, как СКА в своё время избавлялся от старых долгосрочных и многомиллионных контрактов! Но и даже в закончившейся вчера серии петербуржцы продемонстрировали свою изменчивость: отказались от атакующего стиля, которым гордились весь сезон, попытались перебить и перебегать ЦСКА, в решающие моменты в запас угодили главные креативщики команды, но результат всё равно не был достигнут.

Солидности и стратегической мудрости резким шагам СКА сильно не хватало. Свои два Кубка Гагарина петербуржцы взяли в то время, когда могли тратить больше всех в КХЛ на зарплаты хоккеистам, когда могли предоставить игрокам кратчайшую дорогу в сборную России, и когда ЦСКА ещё проходил этап становления. Но с 2018 года москвичи окончательно оформились в мощную силу на Западе, сконструировали своё монолитное здание побед, которое находящийся в постоянном поиске, в постоянном росте СКА не в силах снести. Возможно, вполне возможно, что Роман Ротенберг прав относительно скорого закрытия чемпионского окна ЦСКА – у каждой команды-династии есть свой срок. Вот только нет уверенности, что в СКА уже в ближайшее межсезонье не примут очередное импульсивное глобальное решение, которое порушит всё, что было создано за эти самые последние два года. ЦСКА – это солидность, спокойствие, взвешенность решений. СКА – это импульс и эмоции. В этом ключевая разница между клубами как в кабинетах, так и на льду.

ЦСКА — СКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Как же ЦСКА пришёл к такой монолитности? Тут во многом уникальная история, потому что армейцы значительно отличаются от всех клубов КХЛ. В ЦСКА не тратят деньги не только на пиар, но и на мало-мальское медиасопровождение, не работают с журналистами и болельщиками, не заморачиваются насчёт стиля, заполняемости трибун, раскрутки бренда и других вещей, которые усиленно прокачивает абсолютное большинство других команд лиги, включая признанных топов. В ЦСКА всё это считают неважным, полагая, что само слово ЦСКА – это и есть бренд на века, который не нуждается в рекламе и прочей околохоккейной шелухе.

Такой подход можно и нужно критиковать, однако он позволяет армейцам закрываться от внешних факторов и раздражителей, не распылять энергию на что-то лишнее и сосредотачиваться исключительно на результате. Притом результате исключительно в виде побед, ведь, как мы знаем, в ЦСКА могут уволить тренера даже за поражение в финальной серии Кубка Гагарина.

Это своего рода возврат к советской эпохе: философия максимализма, величия, собственной исключительности успешно воссоздаётся в ЦСКА в наше время. Важно не то, что скажут люди, важны только победы. Главные болельщики – не простые люди на трибунах, а кураторы команды, от которых зависит всё. А тратить силы и деньги на медийное сопровождение – пустое. В СССР такого не было, не нужно и сейчас. Вполне логично предположить, что проводниками такой идеологии являются легенды клуба Владислав Третьяк и Борис Михайлов, вхожие в наблюдательный совет ЦСКА и имеющие значительный вес во всём российском хоккее.

Игорь Есмантович, Владислав Третьяк и Борис Михайлов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Минимум эмоций и отвлечений от дела, исключительно скупой профессиональный подход – в этом весь ЦСКА. В этом клубе не всегда утруждают себя объяснять общественности, зачем сделаны те или иные ходы, но в клубе-то точно знают, что и для чего происходит, а публика получает ответ со временем, когда ЦСКА снова добивается результата. Хрестоматийный пример на эту тему – смена Игоря Никитина на Сергея Фёдорова на посту главного тренера летом 2021 года. Решение, казавшееся сумасбродным, оказалось взвешенным и логичным. Очевидно, на внутренней кухне ЦСКА намного раньше увидели, как спокойствие и колоссальная уверенность Фёдорова может удачно наложиться на армейскую системность, как эти качества Сергея Викторовича позволят ЦСКА превратиться действительно в непобедимую машину. И сейчас забавно читать и свои мысли, и мысли коллег о том, что Фёдорова может погубить полное отсутствие тренерского опыта. В армейском клубе все риски были взвешены сразу, и сейчас мы видим, насколько правильной и удачной была та внезапная замена рулевого. Да и в целом тяжело вспомнить откровенно провальные решения армейского руководства за последние годы.

Понятно, что у ЦСКА сложилось много факторов, чтобы стать суперклубом. Мощное финансирование со стороны «Роснефти», историческая сила бренда, очень влиятельные люди в руководстве, столичная локация, значительно упрощающая формирование и сохранение сильного костяка команды. ЦСКА может получить практически любого нужного хоккеиста, а из ЦСКА, за редким исключением, уезжают либо в НХЛ, либо когда приходит время двигаться с ярмарки. В этих смыслах у московских армейцев есть преимущество перед всеми восточными грандами, но есть ли преимущество перед тем же СКА? В Санкт-Петербурге тоже всё в полнейшем порядке с деньгами, с влиянием, с локацией.

Однако мы уже называли ключевую разницу между этими клубами. Сугубо профессиональный подход ЦСКА уже много лет в одну калитку обыгрывает эмоциональный, флюгерный подход СКА. Пока в Санкт-Петербурге рождают всё новые и новые команды едва ли не после каждого поражения и громко кричат о своих амбициях, в Москве только спокойно насыщают чемпионский дух, даже не пытаясь всем понравиться. Может быть, чемпионское окно этого ЦСКА и близко к закрытию, но что помешает армейцам продолжить эру побед (как минимум в Западной конференции) без перестроек? Скажем, с той самой серии в 2018 году в составе красно-синих сейчас осталось только шесть игроков – Нестеров, Сергеев, Григоренко, Карнаухов, Окулов и Светлаков. То есть процесс обновления состава у ЦСКА идёт безболезненно, а молодая армейская поросль уже сейчас активно подключается к основе и впитывает пресловутый чемпионский дух. Грудинин, Макаров, Абрамов, Гуськов, Мингачёв, Панкратов, Полтапов, Соркин – это ближайшее будущее ЦСКА. Возможно, кто-то из ребят сорвётся попробовать силы в НХЛ, но это явно не будет массовым исходом. В том числе и потому, что шанс стать успешным хоккеистом у всех этих парней больше в системе ЦСКА, чем в американской неизвестности.

ЦСКА — победитель Западной конференции КХЛ в сезоне-2022/2023 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Так что закладываться на то, что время ЦСКА на исходе, вовсе не стоит. Там и ключевых ветеранов-то толком нет, разве что 32-летний Сергей Плотников да 30-летний Никита Нестеров. Поэтому в ближайшие годы нет никаких реальных предпосылок для изменения ситуации ни с финалом Запада, ни с финалистом конференции.

Но, как мы уже говорили, к счастью, в КХЛ ещё есть и Восток. И на следующей неделе стартует крайне любопытный главный финал, в котором ЦСКА будет противостоять «Ак Барс». Напичканная мастерами команда с главной звездой на тренерском мостике. Если в ЦСКА солидность и чемпионский дух излучают многие люди в организации, от высших руководителей, до некоторых хоккеистов, то в Казани всю мощь, все победные традиции олицетворяет один человек – Зинэтула Билялетдинов. Но его импульсов хватает на всю команду, которая после возвращения мэтра в декабре переродилась, и сейчас, возможно, мы видим лучшую версию «Ак Барса» в эпоху Билялетдинова, насчитывающую с перерывами уже почти 20 лет.

Поэтому от финала жду крутого по своей эпичности зрелища, сшибки двух практически идеальных систем, дуэли авторитетных и ментально мощнейших специалистов, в распоряжении которых хоккеисты высочайшего уровня. ЦСКА в этой битве будет сражаться за свой третий Кубок Гагарина – столько же сейчас только у «Ак Барса». Так что это будет ещё и своего рода стратегическое сражение за корону КХЛ: либо её укрепит на своей голове казанский клуб, либо ему придётся ей поделиться с ЦСКА.