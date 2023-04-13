Плющев: Ротенберг уже состоялся в профессии главного тренера

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга в текущем сезоне.

«Можно ли сказать, что Ротенберг уже состоялся в профессии главного тренера? Да, Ротенберг однозначно может занести сезон себе в актив. Команда на протяжении всего чемпионата была лидером не только на Западе, но и во всей лиге. Другой вопрос, что, возможно, не хватило немного тактического опыта главному тренеру. И непонятно, почему советники, которые находятся вокруг него, вовремя что-то не подкорректировали, не подсказали… Но в целом у СКА неплохие перспективы на будущее.

Коренная перестройка команды не потребуется? Нет. Коллектив молодой, но выводы из всего следует делать. Не надо замыкаться на себе, заниматься самолюбованием. Команда смотрелась, была на виду. Внимание общественности заслужила. Другой вопрос, что в плей-офф надо учитывать определённые нюансы.

Один из моментов, которые надо в перспективе улучшать, — игра в неравных составах. Исполнители у СКА есть. Другой вопрос, что пользоваться избитыми схемами, шаблонами, которые на протяжении многих лет используются не только в питерской команде, но и во всей лиге, — не вариант. Это стало одной из причин поражения. Успешного большинства СКА не хватило. Много было шансов у петербуржцев во всех последних матчах, чтоб перевернуть игру в свою пользу. Но не смогли», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Отметим, что Ротенберг второй сезон подряд уступает ЦСКА в финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.