«Систему надо совершенствовать и соперников изучать». Экс-игрок СКА — о работе Ротенберга

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков рассказал о финальной серии Запада плей-офф КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА (2-4).
«Ну что сказать… Снова не хватило СКА опыта, не хватило игроков, которые могли бы что-то решить. Во всех линиях были ошибки: и защитники ошибались, и нападающие не забивали. Одним словом, ЦСКА лучше был, несмотря на то что, как говорит Роман Ротенберг, у СКА работает система…
Систему надо совершенствовать. И соперников надо изучать. Но на это было время в регулярном чемпионате. Они под 70 матчей там провели. Что ж ни одного звена ведущего нет? Вратаря надёжного? Значит, надо ставить задачу на пятилетку, как Борис Михайлов делал в своё время. Знаете, когда Михайлов тренировал СКА в 90-х, он говорил генералам: дайте мне пять лет, я сейчас возьму молодёжь, всё подготовлю. Проходило пять лет — и всё в таком же состоянии оставалось.
Борис Петрович всё время что-то обещал. А результата не было. Сейчас штаб СКА не справился с задачей. Там и Юрзинов, и Зубов — опытные люди работают.
Ротенберг говорит, что эта команда — на вырост? Ну это я, знаете, сколько слышу? Сколько живу в Питере, столько и слышу. Ёлки-палки… Сколько людей через СКА проходит каждый сезон? По 10–12 человек. Каким словом они это называют? Ротация. Но как её понимать? Это от хорошей жизни или от плохой?
Невозможно в России найти 40 хороших хоккеистов. Кто был в СКА, все в других командах на хорошем счету, начиная от «А» — «Авангарда», где Ткачёв, и заканчивая «Ц» — ЦСКА, где Плотников. Бурдасов ушёл, другие ушли… Почему СКА никто не подходит? Может, в консерватории что-то надо подправить? В своё время Александр Иванович Медведев создал систему СКА. Задумки были хорошие. Всё это существует, но не работает. И тренеров питерских не подготовили, и игроков мало. Такая нестабильность не может принести результат», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».
ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.
- 13 апреля 2023
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