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«Бостон» обновил рекорды НХЛ по двум статистическим показателям

«Бостон» обновил рекорды НХЛ по двум статистическим показателям
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Минувшей ночью в Монреале (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Благодаря этой победе «Брюинз» набрали 135 очков в текущей регулярке — это новый рекорд НХЛ. Ранее он принадлежал «Монреалю» (132 в сезоне-1976/1977).

Также для «Бостона» это была 65-я победа в нынешнем регулярном чемпионате, что стало новым рекордом НХЛ по победам в одной регулярке. Ранее по 62 победы одержали «Детройт» (1995/1996) и «Тампа» (2018/2019).

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 команда Джима Монтгомери сыграет с «Флоридой Пантерз». Серия начнётся 18 апреля в Бостоне.

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