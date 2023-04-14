«Бостон» обновил рекорды НХЛ по двум статистическим показателям
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Минувшей ночью в Монреале (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.
Благодаря этой победе «Брюинз» набрали 135 очков в текущей регулярке — это новый рекорд НХЛ. Ранее он принадлежал «Монреалю» (132 в сезоне-1976/1977).
Также для «Бостона» это была 65-я победа в нынешнем регулярном чемпионате, что стало новым рекордом НХЛ по победам в одной регулярке. Ранее по 62 победы одержали «Детройт» (1995/1996) и «Тампа» (2018/2019).
В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 команда Джима Монтгомери сыграет с «Флоридой Пантерз». Серия начнётся 18 апреля в Бостоне.
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